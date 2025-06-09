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Париж отговаривал активистов от поездки в сектор Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2025
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16:31 09.06.2025 (обновлено: 16:36 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/gaza-2021833502.html
Париж отговаривал активистов от поездки в сектор Газа, пишут СМИ
Париж отговаривал активистов от поездки в сектор Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2025
Париж отговаривал активистов от поездки в сектор Газа, пишут СМИ
Власти Франции пытались отговорить пропалестинских активистов, судно которых было перехвачено израильскими властями в Средиземноморье, от поездки в сектор Газа, РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:31:00+03:00
2025-06-09T16:36:00+03:00
в мире
израиль
франция
средиземноморье
грета тунберг
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ПАРИЖ, 9 июн - РИА Новости. Власти Франции пытались отговорить пропалестинских активистов, судно которых было перехвачено израильскими властями в Средиземноморье, от поездки в сектор Газа, сообщил в понедельник телеканал BFMTV. "Правительство заявляет, что оно "предупреждало" и пыталось разубедить участников миссии, среди которых евродепутат Рима Хассан и активистка Грета Тунберг", - говорится в сообщении телеканала. В Париже также заявили, что находились на связи с властями Израиля, чтобы "предотвратить любой инцидент". В ночь на понедельник ВМС Израиля перехватили в Средиземном море парусное судно "Мадлен", на котором Грета Тунберг и другие пропалестинские активисты следовали в сектор Газа. Судно буксируют в израильский порт Ашдод, а его пассажиры задержаны и позднее вернутся в свои страны.
https://ria.ru/20250609/sudno-2021695205.html
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в мире, израиль, франция, средиземноморье, грета тунберг
В мире, Израиль, Франция, Средиземноморье, Грета Тунберг
Париж отговаривал активистов от поездки в сектор Газа, пишут СМИ

BFMTV: Франция пыталась отговорить активистов от поездки в сектор Газа

© AP Photo / Salvatore CavalliГрета Тунберг на судне "Мадлен" перед отправлением в Газу
Грета Тунберг на судне Мадлен перед отправлением в Газу - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Грета Тунберг на судне "Мадлен" перед отправлением в Газу. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 июн - РИА Новости. Власти Франции пытались отговорить пропалестинских активистов, судно которых было перехвачено израильскими властями в Средиземноморье, от поездки в сектор Газа, сообщил в понедельник телеканал BFMTV.
"Правительство заявляет, что оно "предупреждало" и пыталось разубедить участников миссии, среди которых евродепутат Рима Хассан и активистка Грета Тунберг", - говорится в сообщении телеканала.
В Париже также заявили, что находились на связи с властями Израиля, чтобы "предотвратить любой инцидент".
В ночь на понедельник ВМС Израиля перехватили в Средиземном море парусное судно "Мадлен", на котором Грета Тунберг и другие пропалестинские активисты следовали в сектор Газа. Судно буксируют в израильский порт Ашдод, а его пассажиры задержаны и позднее вернутся в свои страны.
Пассажиры с судна Мадлен с Гретой Тунберг - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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В миреИзраильФранцияСредиземноморьеГрета Тунберг
 
 
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