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Во Франции призвали к революционным мерам по России - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:33 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021891373.html
Во Франции призвали к революционным мерам по России
Во Франции призвали к революционным мерам по России - РИА Новости, 09.06.2025
Во Франции призвали к революционным мерам по России
Франции следует отвергнуть идею "российской угрозы" и начать конструктивный диалог с Москвой, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:33:00+03:00
2025-06-09T21:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
владимир путин
флориан филиппо
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Франции следует отвергнуть идею "российской угрозы" и начать конструктивный диалог с Москвой, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Никакой российской угрозы во Франции нет! Это чушь! Настоящая угроза для Франции — это Макрон и ЕС! Давайте скорее начнем конструктивный диалог между Россией и Францией в атмосфере независимости и уважения!" — написал он.Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в словах французского президенат много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021857426.html
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в мире, франция, россия, владимир путин, флориан филиппо, дмитрий песков, москва, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия, Владимир Путин, Флориан Филиппо, Дмитрий Песков, Москва, НАТО, Евросоюз
Во Франции призвали к революционным мерам по России

Филиппо призвал отвергнуть идею о российской угрозе и начать диалог с Москвой

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Франции следует отвергнуть идею "российской угрозы" и начать конструктивный диалог с Москвой, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Никакой российской угрозы во Франции нет! Это чушь! Настоящая угроза для Франции — это Макрон и ЕС! Давайте скорее начнем конструктивный диалог между Россией и Францией в атмосфере независимости и уважения!" — написал он.
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Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в словах французского президенат много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияРоссияВладимир ПутинФлориан ФилиппоДмитрий ПесковМоскваНАТОЕвросоюз
 
 
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