https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021891373.html

Во Франции призвали к революционным мерам по России

Во Франции призвали к революционным мерам по России - РИА Новости, 09.06.2025

Во Франции призвали к революционным мерам по России

Франции следует отвергнуть идею "российской угрозы" и начать конструктивный диалог с Москвой, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T21:33:00+03:00

2025-06-09T21:33:00+03:00

2025-06-09T21:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Франции следует отвергнуть идею "российской угрозы" и начать конструктивный диалог с Москвой, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Никакой российской угрозы во Франции нет! Это чушь! Настоящая угроза для Франции — это Макрон и ЕС! Давайте скорее начнем конструктивный диалог между Россией и Францией в атмосфере независимости и уважения!" — написал он.Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в словах французского президенат много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021857426.html

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в мире, франция, россия, владимир путин, флориан филиппо, дмитрий песков, москва, нато, евросоюз