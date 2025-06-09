https://ria.ru/20250609/fotovystavka-2020659055.html

Фотовыставка об экспорте Советского Союза во время ВОВ откроется в Москве

Фотовыставка об экспорте Советского Союза во время ВОВ откроется в Москве - РИА Новости, 09.06.2025

Фотовыставка об экспорте Советского Союза во время ВОВ откроется в Москве

Фотовыставка "Экспорт во имя Победы" о роли предприятий внешней торговли во время Великой Отечественной войны откроется в Москве 16 июня. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T09:00:00+03:00

2025-06-09T09:00:00+03:00

2025-06-09T09:00:00+03:00

ссср

россия

великая отечественная война (1941-1945)

москва

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Фотовыставка "Экспорт во имя Победы" о роли предприятий внешней торговли во время Великой Отечественной войны откроется в Москве 16 июня.Экспозиция разместится на уличных фотостендах Гоголевского бульвара. Проект подготовили ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр и РИА Новости.Фотовыставка "Экспорт во имя Победы" – это рассказ о том, какую роль в обеспечении фронта всем необходимым сыграли во время Великой Отечественной войны предприятия внешней торговли. Редкие архивные фотокадры запечатлели ежедневный героизм тружеников тыла, чья самоотверженность и преданность делу приближали окончание войны. Вопреки трудностям и лишениям, экспорт не приостанавливался ни на один день, демонстрируя миру силу советской экономики и волю к Победе.Выставка делится на несколько тематических разделов, которые соответствуют направлениям экспорта. Так, уникальные кадры демонстрируют труд охотников-промысловиков – советскую пушнину продавали за рубеж, а на вырученную валюту закупали необходимое сырье и оборудование для нужд Красной Армии. В 1944-1945 годах Советский Союз активно экспортировал хлопок, лен и овечью шерсть. Активно в годы войны работало внешнеторговое объединение "Международная книга".В 1942 году советский кинематограф представил миру масштабное документальное полотно – фильм "Разгром немецких войск под Москвой". На следующий год картина была удостоена премии "Оскар" как "Лучший документальный фильм". В 1945 году "Совэкспортфильм" продал кинопродукции на 30 миллионов рублей – советское кино вызывало интерес по всему миру.Операции по импорту и экспорту продовольственных товаров осуществляло объединение "Продинторг", за рубеж поставлялась рыба и в особенности икра. Внешторгбанк СССР (сейчас ВЭБ.РФ) во время войны активно привлекал средства для закупок вооружений через свои банки в странах Востока. Так, активно шла работа с Монгольской Народной Республикой.Выставка "Экспорт во имя Победы" не только расскажет зрителям о вкладе экспортных предприятий в общее дело и невероятных усилиях всего советского народа. Этот проект – напоминание о том, что даже в самые тяжелые времена экономика может и должна служить интересам страны, обеспечивая ее безопасность и процветание.Выставка продлится до 13 июля 2025 года.

https://ria.ru/20250327/investory-2007685439.html

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

ссср, россия, великая отечественная война (1941-1945), москва, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц)