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Маск запаниковал после одного фото из Лос-Анджелеса

Маск запаниковал после одного фото из Лос-Анджелеса - РИА Новости, 09.06.2025

Маск запаниковал после одного фото из Лос-Анджелеса

Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе, соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Х. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T06:16:00+03:00

2025-06-09T06:16:00+03:00

2025-06-09T10:33:00+03:00

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илон маск

протесты в калифорнии

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе, соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Х."Это ненормально", — написал он, комментируя фотографию, на которой один из участников беспорядков запечатлен с флагом Мексики в руках. При этом на голове у протестующего надета маска, полностью закрывающая лицо.Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.В связи с событиями в Лос-Анджелесе миллиардер впервые выразил солидарность с президентом США Дональдом Трампом после публичного конфликта с ним, поддержав призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы, в том числе и за продолжающиеся протесты.* Запрещенное в России экстремистское движение

https://ria.ru/20250608/ssha-2021667406.html

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в мире, калифорния, лос-анджелес, дональд трамп, илон маск, протесты в калифорнии