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Военные, вернувшиеся в Россию из украинского плена, развернули триколор
Военные, вернувшиеся в Россию из украинского плена, развернули триколор - РИА Новости, 09.06.2025
Военные, вернувшиеся в Россию из украинского плена, развернули триколор
Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Украине территории, развернули флаг РФ, соответствующее видео обнародовало Минобороны РФ. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:43:00+03:00
2025-06-09T17:43:00+03:00
2025-06-09T17:51:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Украине территории, развернули флаг РФ, соответствующее видео обнародовало Минобороны РФ. На кадрах видно, как группа возращенных в Россию военных в возрасте до 25 лет скандирует: "Россия!" Далее они размещаются в автобусе. "Очень сложно передать то, что сейчас внутри, но я очень рад и горжусь, благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе, в обмене и возращении нас домой", - сказал один из военнослужащих. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет.
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Возвращенные из плена российские бойцы с развернутым флагом РФ
Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Украине территории, развернули флаг РФ, соответствующее видео обнародовало Минобороны РФ.
2025-06-09T17:43
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россия, украина, в мире, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Здоровье - Общество
Военные, вернувшиеся в Россию из украинского плена, развернули триколор
Минобороны показало видео, где вернувшиеся военные развернули флаг РФ