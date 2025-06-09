Рейтинг@Mail.ru
Военные, вернувшиеся в Россию из украинского плена, развернули триколор - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 09.06.2025 (обновлено: 17:51 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/flag-2021846574.html
Военные, вернувшиеся в Россию из украинского плена, развернули триколор
Военные, вернувшиеся в Россию из украинского плена, развернули триколор - РИА Новости, 09.06.2025
Военные, вернувшиеся в Россию из украинского плена, развернули триколор
Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Украине территории, развернули флаг РФ, соответствующее видео обнародовало Минобороны РФ. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:43:00+03:00
2025-06-09T17:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021846055_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c36b7a0e5ef3d66eb4352ad922a83600.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Украине территории, развернули флаг РФ, соответствующее видео обнародовало Минобороны РФ. На кадрах видно, как группа возращенных в Россию военных в возрасте до 25 лет скандирует: "Россия!" Далее они размещаются в автобусе. "Очень сложно передать то, что сейчас внутри, но я очень рад и горжусь, благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе, в обмене и возращении нас домой", - сказал один из военнослужащих. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021820060.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Возвращенные из плена российские бойцы с развернутым флагом РФ
Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Украине территории, развернули флаг РФ, соответствующее видео обнародовало Минобороны РФ.
2025-06-09T17:43
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021846055_304:0:1744:1080_1920x0_80_0_0_63dbac068547621111477d1e50e20670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Здоровье - Общество
Военные, вернувшиеся в Россию из украинского плена, развернули триколор

Минобороны показало видео, где вернувшиеся военные развернули флаг РФ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Украине территории, развернули флаг РФ, соответствующее видео обнародовало Минобороны РФ.
На кадрах видно, как группа возращенных в Россию военных в возрасте до 25 лет скандирует: "Россия!" Далее они размещаются в автобусе.
"Очень сложно передать то, что сейчас внутри, но я очень рад и горжусь, благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе, в обмене и возращении нас домой", - сказал один из военнослужащих.
В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет.
Российские военные, возвращенные из плена в результате обмена - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Москалькова поблагодарила Минобороны за организацию обмена пленными
Вчера, 15:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала