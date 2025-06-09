https://ria.ru/20250609/flag-2021846574.html

Военные, вернувшиеся в Россию из украинского плена, развернули триколор

Военные, вернувшиеся в Россию из украинского плена, развернули триколор - РИА Новости, 09.06.2025

Военные, вернувшиеся в Россию из украинского плена, развернули триколор

Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Украине территории, развернули флаг РФ, соответствующее видео обнародовало Минобороны РФ. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:43:00+03:00

2025-06-09T17:43:00+03:00

2025-06-09T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Украине территории, развернули флаг РФ, соответствующее видео обнародовало Минобороны РФ. На кадрах видно, как группа возращенных в Россию военных в возрасте до 25 лет скандирует: "Россия!" Далее они размещаются в автобусе. "Очень сложно передать то, что сейчас внутри, но я очень рад и горжусь, благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе, в обмене и возращении нас домой", - сказал один из военнослужащих. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим вернул с подконтрольной ему территории первую группу российских военнослужащих возрастом до 25 лет.

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Возвращенные из плена российские бойцы с развернутым флагом РФ Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Украине территории, развернули флаг РФ, соответствующее видео обнародовало Минобороны РФ. 2025-06-09T17:43 true PT0M33S

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россия, украина, в мире, здоровье - общество