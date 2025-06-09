https://ria.ru/20250609/finrynki-2021853817.html

В Белоруссии поддержали документ об обмене с РФ информацией о финрынках

В Белоруссии поддержали документ об обмене с РФ информацией о финрынках - РИА Новости, 09.06.2025

В Белоруссии поддержали документ об обмене с РФ информацией о финрынках

Нижняя палата белорусского парламента ратифицировала соглашение с Россией об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:13:00+03:00

2025-06-09T18:13:00+03:00

2025-06-09T18:13:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

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МИНСК, 9 июн - РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента ратифицировала соглашение с Россией об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком, сообщает пресс-службы палаты. Проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком" определяет порядок обмена информацией между надзорными органами Белоруссии и России в сфере регулирования финансового рынка, что является необходимым элементом общего финансового рынка, говорится в пояснении к законопроекту. "Предусматривается возможность создания совместных надзорных коллегий для укрепления сотрудничества, координации надзорной деятельности и содействия обмену информацией по вопросам осуществления надзора и (или) контроля за деятельностью поднадзорных лиц", - говорится в сообщении. Соглашение будет способствовать укреплению надежности и обеспечению стабильности финансовых рынков двух стран, считают авторы законопроекта.

https://ria.ru/20250531/belorussiya-2020147812.html

россия

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россия, белоруссия