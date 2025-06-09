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В Финляндии предложили включить замену ж/д колеи в расходы НАТО
В Финляндии предложили включить замену ж/д колеи в расходы НАТО - РИА Новости, 09.06.2025
В Финляндии предложили включить замену ж/д колеи в расходы НАТО
Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне считает, что замену финской железнодорожной колеи по европейскому стандарту можно было бы включить в целевые 5%... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:43:00+03:00
2025-06-09T16:43:00+03:00
2025-06-09T16:43:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне считает, что замену финской железнодорожной колеи по европейскому стандарту можно было бы включить в целевые 5% оборонных расходов НАТО, сообщает в понедельник экономическое издание Kauppalehti. Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры. "Министр транспорта и связи Лулу Ранне считает, что, например, некоторые железнодорожные проекты, которые уже находятся на стадии реализации, вполне могут быть учтены в рамках 1,5% (ВВП - ред.)", - говорится в сообщении. В беседе с Kauppalehti Ранне привела в пример проект Rail Nordica по расширению железнодорожной колеи на севере Финляндии по европейскому стандарту, который направлен на повышение военной мобильности и безопасности поставок. В Финляндии ширина колеи составляет 1524 миллиметра. Такая же была в царской России и существовала примерно до 1970-х годов. Стандарт европейской колеи - 1435 миллиметров.
https://ria.ru/20250113/nato-1993546342.html
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финляндия, россия, марк рютте, нато, в мире
Финляндия, Россия, Марк Рютте, НАТО, В мире
В Финляндии предложили включить замену ж/д колеи в расходы НАТО
Kauppalehti: в Финляндии предложили включить замену ж/д колеи в расходы НАТО