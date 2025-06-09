https://ria.ru/20250609/filimonov-2021841475.html

Филимонов встретился с вдовами и матерями погибших участников СВО

Филимонов встретился с вдовами и матерями погибших участников СВО - РИА Новости, 09.06.2025

Филимонов встретился с вдовами и матерями погибших участников СВО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел встречу с вдовами и матерями погибших участников СВО, чтобы оказать моральную, юридическую и... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:17:00+03:00

2025-06-09T17:17:00+03:00

2025-06-09T17:17:00+03:00

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел встречу с вдовами и матерями погибших участников СВО, чтобы оказать моральную, юридическую и информационную поддержку, сообщает пресс-служба регионального правительства. Встреча прошла в Вологодской областной картинной галерее в рамках проекта "Журавли. СВОи35". "Передал ордена Мужества семьям героев, удостоенных награды посмертно. Вручил ордена родственникам и семьям Горбунова Максима Васильевича, Плясовского Игоря Геннадьевича и Телицына Романа Андреевича. Почтили память ушедших в вечность минутой молчания. Также обсудили актуальные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются семьи. Все обращения взяли в работу", — отметил Филимонов после встречи. Проект "Журавли. СВОи35" реализуется в регионе уже второй год подряд. Его название родилось 12 октября 2024 года. В тот день во время встречи с семьями погибших над участниками пролетела стая журавлей, выстроившаяся клином в форме сердца с разрывом. Так появился образ — сердце матери, потерявшей сына на войне. Главная цель проекта — не дать семьям участников СВО остаться один на один с болью, обеспечить их взаимодействие и дружескую взаимную поддержку. Для близких погибших бойцов проводят федеральные и региональные мероприятия, консультации и оказывают помощь в решении различных вопросов. Сейчас участие в проекте принимает 21 человек. "Продолжаем системно поддерживать наших бойцов и их родных. В Вологодской области действуют более 40 мер поддержки воинов и их семей. Это наш долг, наша миссия и святая обязанность. За каждым участником специальной военной операции — история мужества. За каждой семьей — боль, которую невозможно исцелить, но можно окружить теплом и вниманием", — подчеркнул глава региона. Для бойцов в регионе предусмотрен целый комплекс выплат и льгот. Так, заключившие контракт о прохождении военной службы могут получить единовременную выплату в размере 1,2 миллиона рублей. Для участников добровольческих подразделений и ЧВК предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Выплата в размере 100 тысяч рублей действует и для военнослужащих, бойцов ЧВК и добровольцев, получивших увечье в ходе СВО, — независимо от тяжести. Дополнительно 500 тысяч рублей предоставляется военнослужащим, уволенным со службы вследствие ранения, до 23 тысяч рублей ежемесячно — инвалидам вследствие военной травмы и 10 тысяч рублей — мобилизованным, военнослужащим именных и других частей на период участия в СВО. Для родственников бойцов также реализуется целый ряд льгот и компенсаций. Для студентов-детей участников СВО, получающих образование, действует ежемесячная выплата в размере двух тысяч рублей, а для обучающихся по программам бакалавриата и специалитета — компенсация 50% стоимости обучения, но не более 50 тысяч рублей в год. Помимо этого, семьи бойцов могут получить бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и санатории области, освобождаются от платы за детский сад, могут бесплатно посещать спектакли, выставки и концерты на территории региона.

https://ria.ru/20250607/gubernator-2021524063.html

https://ria.ru/20250603/alkogol-2020688138.html

https://ria.ru/20250526/vologda-2019135943.html

вологодская область

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вологодская область, георгий филимонов