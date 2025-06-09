https://ria.ru/20250609/elektrosnabzheniie-2021801226.html
В электроснабжении Запорожской области произошел сбой
В электроснабжении Запорожской области произошел сбой - РИА Новости, 09.06.2025
В электроснабжении Запорожской области произошел сбой
Сбой произошел в электроснабжении Запорожской области, причины выясняются, сообщает министерство энергетики региона. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:51:00+03:00
2025-06-09T14:51:00+03:00
2025-06-09T15:10:00+03:00
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_f0288e586233456452c343b77e966d27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Сбой произошел в электроснабжении Запорожской области, причины выясняются, сообщает министерство энергетики региона."Министерство энергетики Запорожской области сообщает о возникновении внештатной ситуации, повлекшей за собой перебои в электроснабжении региона. В настоящий момент специалисты в экстренном порядке работают над выяснением причин произошедшего сбоя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250608/zaporozhe-2021679046.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c03ca659cdb2b25d47849b6e19da11ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область
В электроснабжении Запорожской области произошел сбой
Минэнерго Запорожской области выясняет причины сбоя в электроснабжении региона