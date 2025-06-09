Рейтинг@Mail.ru
В электроснабжении Запорожской области произошел сбой - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 09.06.2025 (обновлено: 15:10 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/elektrosnabzheniie-2021801226.html
В электроснабжении Запорожской области произошел сбой
В электроснабжении Запорожской области произошел сбой - РИА Новости, 09.06.2025
В электроснабжении Запорожской области произошел сбой
Сбой произошел в электроснабжении Запорожской области, причины выясняются, сообщает министерство энергетики региона. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:51:00+03:00
2025-06-09T15:10:00+03:00
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_f0288e586233456452c343b77e966d27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Сбой произошел в электроснабжении Запорожской области, причины выясняются, сообщает министерство энергетики региона."Министерство энергетики Запорожской области сообщает о возникновении внештатной ситуации, повлекшей за собой перебои в электроснабжении региона. В настоящий момент специалисты в экстренном порядке работают над выяснением причин произошедшего сбоя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250608/zaporozhe-2021679046.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c03ca659cdb2b25d47849b6e19da11ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область
Запорожская область
В электроснабжении Запорожской области произошел сбой

Минэнерго Запорожской области выясняет причины сбоя в электроснабжении региона

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Сбой произошел в электроснабжении Запорожской области, причины выясняются, сообщает министерство энергетики региона.
«
"Министерство энергетики Запорожской области сообщает о возникновении внештатной ситуации, повлекшей за собой перебои в электроснабжении региона. В настоящий момент специалисты в экстренном порядке работают над выяснением причин произошедшего сбоя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
На улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
В Запорожье прогремели взрывы и слышна стрельба
Вчера, 22:46
 
Запорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала