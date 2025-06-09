https://ria.ru/20250609/elektrosnabzheniie-2021801226.html

В электроснабжении Запорожской области произошел сбой

В электроснабжении Запорожской области произошел сбой - РИА Новости, 09.06.2025

В электроснабжении Запорожской области произошел сбой

Сбой произошел в электроснабжении Запорожской области, причины выясняются, сообщает министерство энергетики региона. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:51:00+03:00

2025-06-09T14:51:00+03:00

2025-06-09T15:10:00+03:00

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Сбой произошел в электроснабжении Запорожской области, причины выясняются, сообщает министерство энергетики региона."Министерство энергетики Запорожской области сообщает о возникновении внештатной ситуации, повлекшей за собой перебои в электроснабжении региона. В настоящий момент специалисты в экстренном порядке работают над выяснением причин произошедшего сбоя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250608/zaporozhe-2021679046.html

запорожская область

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область