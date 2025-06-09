https://ria.ru/20250609/elektroenergiya-2021806940.html

Вся Запорожская область временно обесточена

Вся Запорожская область временно обесточена - РИА Новости, 09.06.2025

Вся Запорожская область временно обесточена

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил о временном отключении электроэнергии на всей территории региона в связи с... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:10:00+03:00

2025-06-09T15:10:00+03:00

2025-06-09T15:15:00+03:00

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил о временном отключении электроэнергии на всей территории региона в связи с предыдущими атаками ВСУ, восстановление продолжается в поэтапном режиме."️Временное отключение электроэнергии на всей территории региона. Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме. К сожалению, такая ситуация будет повторяться какое-то время в связи с предыдущими атаками ВСУ на энергетическую систему области", - написал Балицкий.

https://ria.ru/20250609/snajpery-2021713644.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

запорожская область, происшествия, евгений балицкий