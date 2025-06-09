https://ria.ru/20250609/elektroenergiya-2021806940.html
Вся Запорожская область временно обесточена
Вся Запорожская область временно обесточена - РИА Новости, 09.06.2025
Вся Запорожская область временно обесточена
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил о временном отключении электроэнергии на всей территории региона в связи с... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:10:00+03:00
2025-06-09T15:10:00+03:00
2025-06-09T15:15:00+03:00
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил о временном отключении электроэнергии на всей территории региона в связи с предыдущими атаками ВСУ, восстановление продолжается в поэтапном режиме."️Временное отключение электроэнергии на всей территории региона. Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме. К сожалению, такая ситуация будет повторяться какое-то время в связи с предыдущими атаками ВСУ на энергетическую систему области", - написал Балицкий.
https://ria.ru/20250609/snajpery-2021713644.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия, евгений балицкий
Запорожская область, Происшествия, Евгений Балицкий
Вся Запорожская область временно обесточена
Балицкий сообщил об отключении электроэнергии во всей Запорожской области