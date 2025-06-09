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Исследование: профицит немецкой экономики ведет к кризису еврозоны - РИА Новости, 09.06.2025
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05:42 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/ekonomika-2021699025.html
Исследование: профицит немецкой экономики ведет к кризису еврозоны
Исследование: профицит немецкой экономики ведет к кризису еврозоны - РИА Новости, 09.06.2025
Исследование: профицит немецкой экономики ведет к кризису еврозоны
Немецкая экономика своим профицитом порождает дисбаланс в еврозоне, что негативно сказывается на торговых позициях других европейских стран, говорится в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:42:00+03:00
2025-06-09T05:42:00+03:00
экономика
германия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Немецкая экономика своим профицитом порождает дисбаланс в еврозоне, что негативно сказывается на торговых позициях других европейских стран, говорится в исследовании Института мировой экономики и международных отношений РАН, с которым ознакомилось РИА Новости. Исследование посвящено проблемам в экономике Германии и влиянии на нее новой политики президента США Дональда Трампа. "Так, избыточный торговый профицит Германии стал одной из причин кризиса еврозоны: не потраченные на импорт экспортные доходы частично трансформировались в ссудный капитал, который направлялся в страны Южной Европы, что еще в большей степени культивировало дисбалансы между странами еврозоны. Кроме того, не стоит забывать о том, что, как подчеркивает Дж. Стиглиц (американский экономист - ред.), профицит в одной стране порождает дефицит в другой", - сказано в исследовании. Также в нем указывается, что одной из основных проблем для США является профицит немецкой экономики, который уже давно вызывал критику многих партнеров Германии.
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экономика, германия, сша, дональд трамп
Экономика, Германия, США, Дональд Трамп
Исследование: профицит немецкой экономики ведет к кризису еврозоны

РАН: профицит немецкой экономики ведет к кризису еврозоны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Немецкая экономика своим профицитом порождает дисбаланс в еврозоне, что негативно сказывается на торговых позициях других европейских стран, говорится в исследовании Института мировой экономики и международных отношений РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
Исследование посвящено проблемам в экономике Германии и влиянии на нее новой политики президента США Дональда Трампа.
"Так, избыточный торговый профицит Германии стал одной из причин кризиса еврозоны: не потраченные на импорт экспортные доходы частично трансформировались в ссудный капитал, который направлялся в страны Южной Европы, что еще в большей степени культивировало дисбалансы между странами еврозоны. Кроме того, не стоит забывать о том, что, как подчеркивает Дж. Стиглиц (американский экономист - ред.), профицит в одной стране порождает дефицит в другой", - сказано в исследовании.
Также в нем указывается, что одной из основных проблем для США является профицит немецкой экономики, который уже давно вызывал критику многих партнеров Германии.
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ЭкономикаГерманияСШАДональд Трамп
 
 
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