https://ria.ru/20250609/ekonomika-2021699025.html

Исследование: профицит немецкой экономики ведет к кризису еврозоны

Исследование: профицит немецкой экономики ведет к кризису еврозоны - РИА Новости, 09.06.2025

Исследование: профицит немецкой экономики ведет к кризису еврозоны

Немецкая экономика своим профицитом порождает дисбаланс в еврозоне, что негативно сказывается на торговых позициях других европейских стран, говорится в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T05:42:00+03:00

2025-06-09T05:42:00+03:00

2025-06-09T05:42:00+03:00

экономика

германия

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Немецкая экономика своим профицитом порождает дисбаланс в еврозоне, что негативно сказывается на торговых позициях других европейских стран, говорится в исследовании Института мировой экономики и международных отношений РАН, с которым ознакомилось РИА Новости. Исследование посвящено проблемам в экономике Германии и влиянии на нее новой политики президента США Дональда Трампа. "Так, избыточный торговый профицит Германии стал одной из причин кризиса еврозоны: не потраченные на импорт экспортные доходы частично трансформировались в ссудный капитал, который направлялся в страны Южной Европы, что еще в большей степени культивировало дисбалансы между странами еврозоны. Кроме того, не стоит забывать о том, что, как подчеркивает Дж. Стиглиц (американский экономист - ред.), профицит в одной стране порождает дефицит в другой", - сказано в исследовании. Также в нем указывается, что одной из основных проблем для США является профицит немецкой экономики, который уже давно вызывал критику многих партнеров Германии.

https://ria.ru/20250609/bezrabotitsa-2021696595.html

германия

сша

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экономика, германия, сша, дональд трамп