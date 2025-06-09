https://ria.ru/20250609/ekonomika-2021699025.html
Исследование: профицит немецкой экономики ведет к кризису еврозоны
Исследование: профицит немецкой экономики ведет к кризису еврозоны - РИА Новости, 09.06.2025
Исследование: профицит немецкой экономики ведет к кризису еврозоны
Немецкая экономика своим профицитом порождает дисбаланс в еврозоне, что негативно сказывается на торговых позициях других европейских стран, говорится в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:42:00+03:00
2025-06-09T05:42:00+03:00
2025-06-09T05:42:00+03:00
экономика
германия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Немецкая экономика своим профицитом порождает дисбаланс в еврозоне, что негативно сказывается на торговых позициях других европейских стран, говорится в исследовании Института мировой экономики и международных отношений РАН, с которым ознакомилось РИА Новости. Исследование посвящено проблемам в экономике Германии и влиянии на нее новой политики президента США Дональда Трампа. "Так, избыточный торговый профицит Германии стал одной из причин кризиса еврозоны: не потраченные на импорт экспортные доходы частично трансформировались в ссудный капитал, который направлялся в страны Южной Европы, что еще в большей степени культивировало дисбалансы между странами еврозоны. Кроме того, не стоит забывать о том, что, как подчеркивает Дж. Стиглиц (американский экономист - ред.), профицит в одной стране порождает дефицит в другой", - сказано в исследовании. Также в нем указывается, что одной из основных проблем для США является профицит немецкой экономики, который уже давно вызывал критику многих партнеров Германии.
https://ria.ru/20250609/bezrabotitsa-2021696595.html
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, сша, дональд трамп
Экономика, Германия, США, Дональд Трамп
Исследование: профицит немецкой экономики ведет к кризису еврозоны
РАН: профицит немецкой экономики ведет к кризису еврозоны
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Немецкая экономика своим профицитом порождает дисбаланс в еврозоне, что негативно сказывается на торговых позициях других европейских стран, говорится в исследовании Института мировой экономики и международных отношений РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
Исследование посвящено проблемам в экономике Германии
и влиянии на нее новой политики президента США Дональда Трампа
.
"Так, избыточный торговый профицит Германии стал одной из причин кризиса еврозоны: не потраченные на импорт экспортные доходы частично трансформировались в ссудный капитал, который направлялся в страны Южной Европы, что еще в большей степени культивировало дисбалансы между странами еврозоны. Кроме того, не стоит забывать о том, что, как подчеркивает Дж. Стиглиц (американский экономист - ред.), профицит в одной стране порождает дефицит в другой", - сказано в исследовании.
Также в нем указывается, что одной из основных проблем для США является профицит немецкой экономики, который уже давно вызывал критику многих партнеров Германии.