https://ria.ru/20250609/efimov-2021769120.html

Ефимов: на севере Москвы по реновации переселяются жители 109 домов

Ефимов: на севере Москвы по реновации переселяются жители 109 домов - РИА Новости, 09.06.2025

Ефимов: на севере Москвы по реновации переселяются жители 109 домов

С начала программы реновации на севере Москвы жители 109 домов переселяются или уже завершили переезд в новостройки, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:12:00+03:00

2025-06-09T14:12:00+03:00

2025-06-09T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. С начала программы реновации на севере Москвы жители 109 домов переселяются или уже завершили переезд в новостройки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Первые участники программы реновации в Северном административном округе начали переезжать в новостройки на Бескудниковском бульваре в 2018 году. Сегодня количество переданных под заселение жилых комплексов достигло 52, а расселение в округе затронуло 109 старых домов. Сейчас в новые квартиры переехали или еще переселяются свыше 24,7 тысячи москвичей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках программы реновации на севере столицы предстоит расселить 515 домов, в новое жилье переедут 109 тысяч москвичей.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что в Бескудниковском районе жителями квартир в новостройках стали 6,2 тысячи горожан из 22 снесенных домов. В Дмитровском районе новые квартиры получили свыше 2,6 тысячи человек из 15 старых домов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в программу реновации вошла еще 131 площадка для возведения домов.

https://ria.ru/20250609/efimov-2021416733.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы