https://ria.ru/20250609/efimov-2021769120.html
Ефимов: на севере Москвы по реновации переселяются жители 109 домов
Ефимов: на севере Москвы по реновации переселяются жители 109 домов - РИА Новости, 09.06.2025
Ефимов: на севере Москвы по реновации переселяются жители 109 домов
С начала программы реновации на севере Москвы жители 109 домов переселяются или уже завершили переезд в новостройки, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:12:00+03:00
2025-06-09T14:12:00+03:00
2025-06-09T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de8ad8f1013845b11a6d2d611ebda5b0.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. С начала программы реновации на севере Москвы жители 109 домов переселяются или уже завершили переезд в новостройки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Первые участники программы реновации в Северном административном округе начали переезжать в новостройки на Бескудниковском бульваре в 2018 году. Сегодня количество переданных под заселение жилых комплексов достигло 52, а расселение в округе затронуло 109 старых домов. Сейчас в новые квартиры переехали или еще переселяются свыше 24,7 тысячи москвичей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках программы реновации на севере столицы предстоит расселить 515 домов, в новое жилье переедут 109 тысяч москвичей.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что в Бескудниковском районе жителями квартир в новостройках стали 6,2 тысячи горожан из 22 снесенных домов. В Дмитровском районе новые квартиры получили свыше 2,6 тысячи человек из 15 старых домов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в программу реновации вошла еще 131 площадка для возведения домов.
https://ria.ru/20250609/efimov-2021416733.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819885_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_15e192a16ceb70b47a60cb3352327329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на севере Москвы по реновации переселяются жители 109 домов
Ефимов: в САО в рамках программы реновации переселяются жители 109 домов
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. С начала программы реновации на севере Москвы жители 109 домов переселяются или уже завершили переезд в новостройки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Первые участники программы реновации в Северном административном округе начали переезжать в новостройки на Бескудниковском бульваре в 2018 году. Сегодня количество переданных под заселение жилых комплексов достигло 52, а расселение в округе затронуло 109 старых домов. Сейчас в новые квартиры переехали или еще переселяются свыше 24,7 тысячи москвичей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в рамках программы реновации на севере столицы предстоит расселить 515 домов, в новое жилье переедут 109 тысяч москвичей.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что в Бескудниковском районе жителями квартир в новостройках стали 6,2 тысячи горожан из 22 снесенных домов. В Дмитровском районе новые квартиры получили свыше 2,6 тысячи человек из 15 старых домов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в программу реновации вошла еще 131 площадка для возведения домов.