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Ефимов: застройщики в Москве реализуют более 300 масштабных инвестпроектов
Ефимов: застройщики в Москве реализуют более 300 масштабных инвестпроектов - РИА Новости, 09.06.2025
Ефимов: застройщики в Москве реализуют более 300 масштабных инвестпроектов
Московские девелоперы в рамках более 300 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) строят объекты площадью в 9 миллионов квадратных метров, рассказал заммэра... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:12:00+03:00
2025-06-09T09:12:00+03:00
2025-06-09T09:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Московские девелоперы в рамках более 300 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) строят объекты площадью в 9 миллионов квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. Это особая форма сотрудничества города с бизнесом и застройщиками, которая позволяет создавать современную инфраструктуру и обеспечивать столицу новыми рабочими местами. Сейчас на участках общей площадью 820 гектаров продолжается реализация 334 проектов в рамках МаИП", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Обычно в рамках МаИП в городе строят заводы, общественно-деловые, спортивные и социальные учреждения. На данный момент в Москве реализуют больше 200 промышленных и коммерческих объектов, около 30 спортивных комплексов, более 60 школ, детсадов, медцентров, сообщили в пресс-службе градкомплекса.В частности, в Раменках собираются возвести две многофункциональные медицинские клиники. В Мневниковской пойме запланированы теннисный центр, спорткомплекс для занятий хоккеем, фигурным катанием, гимнастикой и единоборствами, а еще Центр подготовки футбольных команд. В Люблине построят комплекс, который совместит в себе предприятия электронной, целлюлозно-бумажной, строительной и легкой промышленности.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2016 года инвесторы получили в рамках МаИП более 1,1 тысячи гектаров земли.
https://ria.ru/20250607/efimov-2021395735.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: застройщики в Москве реализуют более 300 масштабных инвестпроектов
Ефимов: в Москве в рамках 330 МаИП строят объекты на 9 млн "квадратов"
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Московские девелоперы в рамках более 300 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) строят объекты площадью в 9 миллионов квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. Это особая форма сотрудничества города с бизнесом и застройщиками, которая позволяет создавать современную инфраструктуру и обеспечивать столицу новыми рабочими местами. Сейчас на участках общей площадью 820 гектаров продолжается реализация 334 проектов в рамках МаИП", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Обычно в рамках МаИП в городе строят заводы, общественно-деловые, спортивные и социальные учреждения. На данный момент в Москве реализуют больше 200 промышленных и коммерческих объектов, около 30 спортивных комплексов, более 60 школ, детсадов, медцентров, сообщили в пресс-службе градкомплекса.
В частности, в Раменках собираются возвести две многофункциональные медицинские клиники. В Мневниковской пойме запланированы теннисный центр, спорткомплекс для занятий хоккеем, фигурным катанием, гимнастикой и единоборствами, а еще Центр подготовки футбольных команд. В Люблине построят комплекс, который совместит в себе предприятия электронной, целлюлозно-бумажной, строительной и легкой промышленности.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2016 года инвесторы получили в рамках МаИП более 1,1 тысячи гектаров земли.