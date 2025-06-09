https://ria.ru/20250609/durov-2021896722.html

Дуров высказался о Путине и об аресте во Франции

Дуров высказался о Путине и об аресте во Франции - РИА Новости, 10.06.2025

Дуров высказался о Путине и об аресте во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону, он рассказал детали о своем задержании. Основные заявления: РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-09T22:35:00+03:00

2025-06-09T22:35:00+03:00

2025-06-10T00:01:00+03:00

в мире

франция

павел дуров

такер карлсон

telegram

оон

задержание павла дурова во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968744748_0:0:1489:838_1920x0_80_0_0_3bb73259f06ad359034f341a41ad5861.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону, он рассказал детали о своем задержании. Основные заявления:"В этом и заключается сложность ситуации: мы должны рассматривать такие случаи объективно, независимо от того, в какой юрисдикции я родился или какая юрисдикция проводит расследование. Все должно быть абсолютно беспристрастно. И именно поэтому все это вызывает серьезную тревогу", — ответил он.Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Бизнесмена подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.

https://ria.ru/20250609/durov-1968735141.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, павел дуров, такер карлсон, telegram, оон, задержание павла дурова во франции