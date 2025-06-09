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Дуров высказался о Путине и об аресте во Франции - РИА Новости, 10.06.2025
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22:35 09.06.2025 (обновлено: 00:01 10.06.2025)
https://ria.ru/20250609/durov-2021896722.html
Дуров высказался о Путине и об аресте во Франции
Дуров высказался о Путине и об аресте во Франции - РИА Новости, 10.06.2025
Дуров высказался о Путине и об аресте во Франции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону, он рассказал детали о своем задержании. Основные заявления: РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-09T22:35:00+03:00
2025-06-10T00:01:00+03:00
в мире
франция
павел дуров
такер карлсон
telegram
оон
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону, он рассказал детали о своем задержании. Основные заявления:&quot;В этом и заключается сложность ситуации: мы должны рассматривать такие случаи объективно, независимо от того, в какой юрисдикции я родился или какая юрисдикция проводит расследование. Все должно быть абсолютно беспристрастно. И именно поэтому все это вызывает серьезную тревогу&quot;, — ответил он.Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Бизнесмена подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.
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в мире, франция, павел дуров, такер карлсон, telegram, оон, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Павел Дуров, Такер Карлсон, Telegram, ООН, Задержание Павла Дурова во Франции
Дуров высказался о Путине и об аресте во Франции

Основатель Telegram Дуров заявил, что расследования должны быть беспристрастными

© AP Photo / Tatan SyuflanaПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону, он рассказал детали о своем задержании. Основные заявления:
  • сначала французские власти говорили, что якобы не было ответа на юридические запросы, что впоследствии оказалось неправдой: "Мы не получали ни одного юридически обязывающего запроса";
  • полицейский сказал, что газеты пишут об этом деле все, кроме правды; в тот момент основатель мессенджера был просто взбешен;
  • Путин его не арестовывал, а Франция стала самым неожиданным для этого местом;
  • он надеется, что задержание никак не связано с его национальностью, это было бы "тревожным звоночком";
  • Дуров не пользуется телефоном: через гаджеты государство может тайно следить за человеком;
  • Нацсобрание Франции пока сумело отклонить закон, обязывающий внедрить "недекларируемый доступ" для властей во всех мессенджерах под предлогом "борьбы с преступностью", однако попытки продолжаются.
«

"В этом и заключается сложность ситуации: мы должны рассматривать такие случаи объективно, независимо от того, в какой юрисдикции я родился или какая юрисдикция проводит расследование. Все должно быть абсолютно беспристрастно. И именно поэтому все это вызывает серьезную тревогу", — ответил он.

Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Бизнесмена подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:48
 
В миреФранцияПавел ДуровТакер КарлсонTelegramООНЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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