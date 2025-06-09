Дуров высказался о Путине и об аресте во Франции
Основатель Telegram Дуров заявил, что расследования должны быть беспристрастными
© AP Photo / Tatan SyuflanaПавел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону, он рассказал детали о своем задержании. Основные заявления:
- сначала французские власти говорили, что якобы не было ответа на юридические запросы, что впоследствии оказалось неправдой: "Мы не получали ни одного юридически обязывающего запроса";
- полицейский сказал, что газеты пишут об этом деле все, кроме правды; в тот момент основатель мессенджера был просто взбешен;
- Путин его не арестовывал, а Франция стала самым неожиданным для этого местом;
- он надеется, что задержание никак не связано с его национальностью, это было бы "тревожным звоночком";
- Дуров не пользуется телефоном: через гаджеты государство может тайно следить за человеком;
- Нацсобрание Франции пока сумело отклонить закон, обязывающий внедрить "недекларируемый доступ" для властей во всех мессенджерах под предлогом "борьбы с преступностью", однако попытки продолжаются.
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"В этом и заключается сложность ситуации: мы должны рассматривать такие случаи объективно, независимо от того, в какой юрисдикции я родился или какая юрисдикция проводит расследование. Все должно быть абсолютно беспристрастно. И именно поэтому все это вызывает серьезную тревогу", — ответил он.
Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Бизнесмена подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.