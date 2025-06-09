Депутат Рады объяснил отказ Киева принять тела погибших военных
Дубинский: Киев не принимает тела солдат, чтобы затянуть ответ на меморандум РФ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские власти, вопреки договоренностям отказывающиеся принять тела погибших военных ВСУ, пытаются таким образом затянуть ответ на российский меморандум по урегулированию конфликта, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ не состоялась.
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"Кроме непонимания, что делать с этой проблемой, отказ принять тела наших солдат для Зеленского - способ затянуть ответ на меморандум о прекращении огня. Если тела принять, то надо выходить на следующий раунд переговоров. Но если это делать, то сужается окно для эскалации, которое нужно Зеленскому перед саммитом НАТО в Гааге", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского.