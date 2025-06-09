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Депутат Рады объяснил отказ Киева принять тела погибших военных - РИА Новости, 09.06.2025
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20:04 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/dubinskiy-2021879694.html
Депутат Рады объяснил отказ Киева принять тела погибших военных
Депутат Рады объяснил отказ Киева принять тела погибших военных - РИА Новости, 09.06.2025
Депутат Рады объяснил отказ Киева принять тела погибших военных
Украинские власти, вопреки договоренностям отказывающиеся принять тела погибших военных ВСУ, пытаются таким образом затянуть ответ на российский меморандум по... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:04:00+03:00
2025-06-09T20:04:00+03:00
в мире
украина
россия
стамбул
владимир мединский
александр дубинский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские власти, вопреки договоренностям отказывающиеся принять тела погибших военных ВСУ, пытаются таким образом затянуть ответ на российский меморандум по урегулированию конфликта, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ не состоялась. "Кроме непонимания, что делать с этой проблемой, отказ принять тела наших солдат для Зеленского - способ затянуть ответ на меморандум о прекращении огня. Если тела принять, то надо выходить на следующий раунд переговоров. Но если это делать, то сужается окно для эскалации, которое нужно Зеленскому перед саммитом НАТО в Гааге", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского.
https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html
https://ria.ru/20250606/zelenskij-2021438834.html
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в мире, украина, россия, стамбул, владимир мединский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, НАТО, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Депутат Рады объяснил отказ Киева принять тела погибших военных

Дубинский: Киев не принимает тела солдат, чтобы затянуть ответ на меморандум РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские власти, вопреки договоренностям отказывающиеся принять тела погибших военных ВСУ, пытаются таким образом затянуть ответ на российский меморандум по урегулированию конфликта, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Просто сволочи и твари: этому нет ни объяснения, ни прощения
7 июня, 18:02
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ не состоялась.
«
"Кроме непонимания, что делать с этой проблемой, отказ принять тела наших солдат для Зеленского - способ затянуть ответ на меморандум о прекращении огня. Если тела принять, то надо выходить на следующий раунд переговоров. Но если это делать, то сужается окно для эскалации, которое нужно Зеленскому перед саммитом НАТО в Гааге", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского.
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Зеленский приказал не забирать тела украинских военных, заявили в Раде
6 июня, 22:04
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулВладимир МединскийАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныНАТОВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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