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Депутат Рады объяснил отказ Киева принять тела погибших военных

Депутат Рады объяснил отказ Киева принять тела погибших военных - РИА Новости, 09.06.2025

Депутат Рады объяснил отказ Киева принять тела погибших военных

Украинские власти, вопреки договоренностям отказывающиеся принять тела погибших военных ВСУ, пытаются таким образом затянуть ответ на российский меморандум по... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:04:00+03:00

2025-06-09T20:04:00+03:00

2025-06-09T20:04:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские власти, вопреки договоренностям отказывающиеся принять тела погибших военных ВСУ, пытаются таким образом затянуть ответ на российский меморандум по урегулированию конфликта, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ не состоялась. "Кроме непонимания, что делать с этой проблемой, отказ принять тела наших солдат для Зеленского - способ затянуть ответ на меморандум о прекращении огня. Если тела принять, то надо выходить на следующий раунд переговоров. Но если это делать, то сужается окно для эскалации, которое нужно Зеленскому перед саммитом НАТО в Гааге", - говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского.

https://ria.ru/20250607/obmen-2021537938.html

https://ria.ru/20250606/zelenskij-2021438834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, стамбул, владимир мединский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле