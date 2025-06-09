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В Ростове-на-Дону такси врезалось в два автобуса
В Ростове-на-Дону такси врезалось в два автобуса - РИА Новости, 09.06.2025
В Ростове-на-Дону такси врезалось в два автобуса
Такси врезалось в два автобуса в Ростове-на-Дону, два человека получили травмы, сообщил журналистам представитель Госавтоинспекции Ростовской области. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:28:00+03:00
2025-06-09T21:28:00+03:00
2025-06-09T21:28:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Такси врезалось в два автобуса в Ростове-на-Дону, два человека получили травмы, сообщил журналистам представитель Госавтоинспекции Ростовской области. Авария произошла в понедельник на пересечении улицы Ченцова и 20-й линии. По предварительной информации, водитель Renault Logan 1973 года рождения из-за плохого самочувствия выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с двумя автобусами (маршруты №3 и 67), которые двигались навстречу друг другу. "В результате ДТП водитель такси, а также пассажирка автобуса 1982 года рождения с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение", - сказал представитель ведомства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, ростов-на-дону, ростовская область, renault s.a, renault clio
Происшествия, Авто, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Renault S.A, Renault Clio
В Ростове-на-Дону такси врезалось в два автобуса
В Ростове-на-Дону такси врезалось в два автобуса, два человека пострадали