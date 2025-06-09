https://ria.ru/20250609/dtp-2021891100.html

В Ростове-на-Дону такси врезалось в два автобуса

В Ростове-на-Дону такси врезалось в два автобуса - РИА Новости, 09.06.2025

В Ростове-на-Дону такси врезалось в два автобуса

Такси врезалось в два автобуса в Ростове-на-Дону, два человека получили травмы, сообщил журналистам представитель Госавтоинспекции Ростовской области. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T21:28:00+03:00

2025-06-09T21:28:00+03:00

2025-06-09T21:28:00+03:00

происшествия

авто

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Такси врезалось в два автобуса в Ростове-на-Дону, два человека получили травмы, сообщил журналистам представитель Госавтоинспекции Ростовской области. Авария произошла в понедельник на пересечении улицы Ченцова и 20-й линии. По предварительной информации, водитель Renault Logan 1973 года рождения из-за плохого самочувствия выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с двумя автобусами (маршруты №3 и 67), которые двигались навстречу друг другу. "В результате ДТП водитель такси, а также пассажирка автобуса 1982 года рождения с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ростов-на-дону, ростовская область, renault s.a, renault clio