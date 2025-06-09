https://ria.ru/20250609/drony-2021793192.html

В Курской области дроны атаковали гражданский транспорт

В Курской области дроны атаковали гражданский транспорт - РИА Новости, 09.06.2025

В Курской области дроны атаковали гражданский транспорт

Украинские дроны атаковали гражданский транспорт в районах Курской области, пострадали два человека, их доставляют в больницу, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:21:00+03:00

2025-06-09T14:21:00+03:00

2025-06-09T14:52:00+03:00

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Украинские дроны атаковали гражданский транспорт в районах Курской области, пострадали два человека, их доставляют в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Очередные преступления ВСУ. Украинские дроны атаковали гражданский транспорт в Беловском и Глушковском районах. Пострадали двое мирных жителей. В селе Белице ВСУ атаковали автомобиль. В результате ранения получил 39-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, множественные слепые осколочные ранения обеих ног, открытый перелом пальца на стопе", - написал Хинштейн.Он добавил, что второй пострадавший был атакован в Глушковском районе региона."В селе Самарка Глушковского района вражеский дрон атаковал 52-летнего мирного жителя, который ехал на мопеде. У него также минно-взрывная травма, осколочные ранения рук и ног. Раненым была оказана первая медицинская помощь", - уточнил Хинштейн.Пострадавшие в ближайшее время будут доставлены в Курскую областную больницу, отметил врио губернатора.

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021639177.html

https://ria.ru/20250609/radensk-2021735314.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, происшествия