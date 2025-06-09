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В Курской области дроны атаковали гражданский транспорт - РИА Новости, 09.06.2025
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14:21 09.06.2025 (обновлено: 14:52 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/drony-2021793192.html
В Курской области дроны атаковали гражданский транспорт
В Курской области дроны атаковали гражданский транспорт - РИА Новости, 09.06.2025
В Курской области дроны атаковали гражданский транспорт
Украинские дроны атаковали гражданский транспорт в районах Курской области, пострадали два человека, их доставляют в больницу, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:21:00+03:00
2025-06-09T14:52:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Украинские дроны атаковали гражданский транспорт в районах Курской области, пострадали два человека, их доставляют в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Очередные преступления ВСУ. Украинские дроны атаковали гражданский транспорт в Беловском и Глушковском районах. Пострадали двое мирных жителей. В селе Белице ВСУ атаковали автомобиль. В результате ранения получил 39-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, множественные слепые осколочные ранения обеих ног, открытый перелом пальца на стопе", - написал Хинштейн.Он добавил, что второй пострадавший был атакован в Глушковском районе региона."В селе Самарка Глушковского района вражеский дрон атаковал 52-летнего мирного жителя, который ехал на мопеде. У него также минно-взрывная травма, осколочные ранения рук и ног. Раненым была оказана первая медицинская помощь", - уточнил Хинштейн.Пострадавшие в ближайшее время будут доставлены в Курскую областную больницу, отметил врио губернатора.
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021639177.html
https://ria.ru/20250609/radensk-2021735314.html
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области дроны атаковали гражданский транспорт

В Курской области дроны атаковали гражданский транспорт, два человека пострадали

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Украинские дроны атаковали гражданский транспорт в районах Курской области, пострадали два человека, их доставляют в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Очередные преступления ВСУ. Украинские дроны атаковали гражданский транспорт в Беловском и Глушковском районах. Пострадали двое мирных жителей. В селе Белице ВСУ атаковали автомобиль. В результате ранения получил 39-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, множественные слепые осколочные ранения обеих ног, открытый перелом пальца на стопе", - написал Хинштейн.
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Он добавил, что второй пострадавший был атакован в Глушковском районе региона.
"В селе Самарка Глушковского района вражеский дрон атаковал 52-летнего мирного жителя, который ехал на мопеде. У него также минно-взрывная травма, осколочные ранения рук и ног. Раненым была оказана первая медицинская помощь", - уточнил Хинштейн.
Пострадавшие в ближайшее время будут доставлены в Курскую областную больницу, отметил врио губернатора.
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