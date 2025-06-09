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Политический кризис Украины: самоопределение республик Донбасса
Политический кризис Украины: самоопределение республик Донбасса - РИА Новости, 18.06.2025
Политический кризис Украины: самоопределение республик Донбасса
С распадом Советского Союза Украина стала независимым государством. Попытки строить суверенное государство с оглядкой на Запад привели страну к глубокому политическому кризису. Что стало причиной первых митингов на площади Независимости, и как противостояние переросло в военную "антитеррористическую операцию" против граждан своей же страны.
2025-06-09T16:00:00+03:00
2025-06-09T16:00:00+03:00
2025-06-18T14:26:00+03:00
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Политический кризис Украины: самоопределение республик Донбасса
С распадом Советского Союза Украина стала независимым государством. Попытки строить суверенное государство с оглядкой на Запад привели страну к глубокому политическому кризису. Что стало причиной первых митингов на площади Независимости и как противостояние переросло в военную "антитеррористическую операцию" против граждан своей же страны.
audio/mpeg
Политический кризис Украины: самоопределение республик Донбасса
С распадом Советского Союза Украина стала независимым государством. Попытки строить суверенное государство с оглядкой на Запад привели страну к глубокому политическому кризису. Что стало причиной первых митингов на площади Независимости и как противостояние переросло в военную "антитеррористическую операцию" против граждан своей же страны.
audio/mpeg
Эксперты эпизода:- Заведующий кафедрой истории России ФГАОУ ВО Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Елена Кряжева-Карцева;- Доктор исторических наук, профессор кафедры истории РоссииXIX века – начала XX века МГУ Дмитрий Андреев;- Старший корреспондент "Украина.ру" Роман Гнатюк.Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Дарья ЮрченкоГолос: Дарья Юрченко, Артем Коротков
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Политический кризис Украины: самоопределение республик Донбасса
С распадом Советского Союза Украина стала независимым государством. Попытки строить суверенное государство с оглядкой на Запад привели страну к глубокому политическому кризису. Что стало причиной первых митингов на площади Независимости, и как противостояние переросло в военную "антитеррористическую операцию" против граждан своей же страны.