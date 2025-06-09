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Политический кризис Украины: самоопределение республик Донбасса - РИА Новости, 18.06.2025
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Новороссия. Русский Фронтир - хедер - РИА Новости, 1920
Новороссия.Русский фронтир
 
16:00 09.06.2025 (обновлено: 14:26 18.06.2025)
https://ria.ru/20250609/donbass-2023538727.html
Политический кризис Украины: самоопределение республик Донбасса
Политический кризис Украины: самоопределение республик Донбасса - РИА Новости, 18.06.2025
Политический кризис Украины: самоопределение республик Донбасса
С распадом Советского Союза Украина стала независимым государством. Попытки строить суверенное государство с оглядкой на Запад привели страну к глубокому политическому кризису. Что стало причиной первых митингов на площади Независимости, и как противостояние переросло в военную "антитеррористическую операцию" против граждан своей же страны.
2025-06-09T16:00:00+03:00
2025-06-18T14:26:00+03:00
новороссия.русский фронтир
украина
донбасс
новороссия
луганск
донецк
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Политический кризис Украины: самоопределение республик Донбасса
С распадом Советского Союза Украина стала независимым государством. Попытки строить суверенное государство с оглядкой на Запад привели страну к глубокому политическому кризису. Что стало причиной первых митингов на площади Независимости и как противостояние переросло в военную "антитеррористическую операцию" против граждан своей же страны.
audio/mpeg
Политический кризис Украины: самоопределение республик Донбасса
С распадом Советского Союза Украина стала независимым государством. Попытки строить суверенное государство с оглядкой на Запад привели страну к глубокому политическому кризису. Что стало причиной первых митингов на площади Независимости и как противостояние переросло в военную "антитеррористическую операцию" против граждан своей же страны.
audio/mpeg
Эксперты эпизода:- Заведующий кафедрой истории России ФГАОУ ВО Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Елена Кряжева-Карцева;- Доктор исторических наук, профессор кафедры истории РоссииXIX века – начала XX века МГУ Дмитрий Андреев;- Старший корреспондент "Украина.ру" Роман Гнатюк.Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Дарья ЮрченкоГолос: Дарья Юрченко, Артем Коротков
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украина, донбасс, новороссия, луганск, донецк, киев, аудио, политика, михаил горбачев, леонид кучма, виктор янукович, остров крым, референдум, евросоюз, виктор ющенко, евроинтеграция, евромайдан, обсе, минские соглашения
Новороссия.Русский фронтир, Украина, Донбасс, Новороссия, Луганск, Донецк, Киев, Политика, Михаил Горбачев, Леонид Кучма, Виктор Янукович, Остров Крым, Референдум, Евросоюз, Виктор Ющенко, евроинтеграция, Евромайдан, ОБСЕ, Минские соглашения

Политический кризис Украины: самоопределение республик Донбасса

Новороссия.Русский фронтир
Политический кризис Украины: самоопределение республик Донбасса
9 июня, 16:00
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Дзен
С распадом Советского Союза Украина стала независимым государством. Попытки строить суверенное государство с оглядкой на Запад привели страну к глубокому политическому кризису. Что стало причиной первых митингов на площади Независимости, и как противостояние переросло в военную "антитеррористическую операцию" против граждан своей же страны.
Эксперты эпизода:
- Заведующий кафедрой истории России ФГАОУ ВО Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Елена Кряжева-Карцева;
- Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России
XIX века – начала XX века МГУ Дмитрий Андреев;
- Старший корреспондент "Украина.ру" Роман Гнатюк.
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_____
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Редактор: Дарья Юрченко
Голос: Дарья Юрченко, Артем Коротков
Новороссия.Русский фронтирУкраинаДонбассНовороссияЛуганскДонецкКиевПолитикаМихаил ГорбачевЛеонид КучмаВиктор ЯнуковичОстров КрымРеферендумЕвросоюзВиктор ЮщенкоевроинтеграцияЕвромайданОБСЕМинские соглашения
 
 
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