https://ria.ru/20250609/dollar-2021873279.html

На Мосбирже зафиксировали аномальный обвал фьючерсов на доллар

На Мосбирже зафиксировали аномальный обвал фьючерсов на доллар - РИА Новости, 09.06.2025

На Мосбирже зафиксировали аномальный обвал фьючерсов на доллар

Фьючерс на доллар (SI) на Мосбирже в понедельник открыл торги резким снижением по сравнению с закрытием на прошлой неделе, упав более чем на 8,26% за одну... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:30:00+03:00

2025-06-09T19:30:00+03:00

2025-06-09T19:42:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Фьючерс на доллар (SI) на Мосбирже в понедельник открыл торги резким снижением по сравнению с закрытием на прошлой неделе, упав более чем на 8,26% за одну минуту, а после отыграл потери, сообщило РБК со ссылкой на данные торгов на площадке TradingView.Падение произошло не только на графике ближайшего июньского фьючерса, но и на более поздних, например, сентябрьском и декабрьском. Фьючерсы на евро тоже упали в это время, но не так заметно, как на доллар.К 11:30 фьючерс торговался уже на уровне 79 577 (на уровне 79,6 рубля за доллар, что соответствует снижению на 0,54% к пятничному закрытию). В конце марта, во время телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, на Московской бирже также зафиксировали необычный случай, когда неизвестный участник торгов дважды спровоцировал резкое снижение российского рынка: во время и сразу после переговоров индекс Мосбиржи демонстрировал падение более чем на 1% в течение минуты, за которым следовал столь же быстрый рост.

https://ria.ru/20250609/dollar-2021686251.html

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экономика, россия, сша, московская биржа, владимир путин, дональд трамп, доллар