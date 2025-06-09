На Мосбирже зафиксировали аномальный обвал фьючерсов на доллар
Фьючерс на доллар на Мосбирже падал более чем на 8% за одну минуту
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабло с символом доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символом доллара на обменном пункте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Фьючерс на доллар (SI) на Мосбирже в понедельник открыл торги резким снижением по сравнению с закрытием на прошлой неделе, упав более чем на 8,26% за одну минуту, а после отыграл потери, сообщило РБК со ссылкой на данные торгов на площадке TradingView.
Падение произошло не только на графике ближайшего июньского фьючерса, но и на более поздних, например, сентябрьском и декабрьском. Фьючерсы на евро тоже упали в это время, но не так заметно, как на доллар.
Падение произошло не только на графике ближайшего июньского фьючерса, но и на более поздних, например, сентябрьском и декабрьском. Фьючерсы на евро тоже упали в это время, но не так заметно, как на доллар.
К 11:30 фьючерс торговался уже на уровне 79 577 (на уровне 79,6 рубля за доллар, что соответствует снижению на 0,54% к пятничному закрытию).
В конце марта, во время телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, на Московской бирже также зафиксировали необычный случай, когда неизвестный участник торгов дважды спровоцировал резкое снижение российского рынка: во время и сразу после переговоров индекс Мосбиржи демонстрировал падение более чем на 1% в течение минуты, за которым следовал столь же быстрый рост.
В конце марта, во время телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, на Московской бирже также зафиксировали необычный случай, когда неизвестный участник торгов дважды спровоцировал резкое снижение российского рынка: во время и сразу после переговоров индекс Мосбиржи демонстрировал падение более чем на 1% в течение минуты, за которым следовал столь же быстрый рост.