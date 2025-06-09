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На Мосбирже зафиксировали аномальный обвал фьючерсов на доллар - РИА Новости, 09.06.2025
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19:30 09.06.2025 (обновлено: 19:42 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/dollar-2021873279.html
На Мосбирже зафиксировали аномальный обвал фьючерсов на доллар
На Мосбирже зафиксировали аномальный обвал фьючерсов на доллар - РИА Новости, 09.06.2025
На Мосбирже зафиксировали аномальный обвал фьючерсов на доллар
Фьючерс на доллар (SI) на Мосбирже в понедельник открыл торги резким снижением по сравнению с закрытием на прошлой неделе, упав более чем на 8,26% за одну... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:30:00+03:00
2025-06-09T19:42:00+03:00
экономика
россия
сша
московская биржа
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Фьючерс на доллар (SI) на Мосбирже в понедельник открыл торги резким снижением по сравнению с закрытием на прошлой неделе, упав более чем на 8,26% за одну минуту, а после отыграл потери, сообщило РБК со ссылкой на данные торгов на площадке TradingView.Падение произошло не только на графике ближайшего июньского фьючерса, но и на более поздних, например, сентябрьском и декабрьском. Фьючерсы на евро тоже упали в это время, но не так заметно, как на доллар.К 11:30 фьючерс торговался уже на уровне 79 577 (на уровне 79,6 рубля за доллар, что соответствует снижению на 0,54% к пятничному закрытию). В конце марта, во время телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, на Московской бирже также зафиксировали необычный случай, когда неизвестный участник торгов дважды спровоцировал резкое снижение российского рынка: во время и сразу после переговоров индекс Мосбиржи демонстрировал падение более чем на 1% в течение минуты, за которым следовал столь же быстрый рост.
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экономика, россия, сша, московская биржа, владимир путин, дональд трамп, доллар
Экономика, Россия, США, Московская биржа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Доллар
На Мосбирже зафиксировали аномальный обвал фьючерсов на доллар

Фьючерс на доллар на Мосбирже падал более чем на 8% за одну минуту

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабло с символом доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символом доллара на обменном пункте в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табло с символом доллара на обменном пункте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Фьючерс на доллар (SI) на Мосбирже в понедельник открыл торги резким снижением по сравнению с закрытием на прошлой неделе, упав более чем на 8,26% за одну минуту, а после отыграл потери, сообщило РБК со ссылкой на данные торгов на площадке TradingView.

Падение произошло не только на графике ближайшего июньского фьючерса, но и на более поздних, например, сентябрьском и декабрьском. Фьючерсы на евро тоже упали в это время, но не так заметно, как на доллар.
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К 11:30 фьючерс торговался уже на уровне 79 577 (на уровне 79,6 рубля за доллар, что соответствует снижению на 0,54% к пятничному закрытию).

В конце марта, во время телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, на Московской бирже также зафиксировали необычный случай, когда неизвестный участник торгов дважды спровоцировал резкое снижение российского рынка: во время и сразу после переговоров индекс Мосбиржи демонстрировал падение более чем на 1% в течение минуты, за которым следовал столь же быстрый рост.
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