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В ДНР отправили в суд дело наемника из Германии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
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14:42 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/dnr-2021798647.html
В ДНР отправили в суд дело наемника из Германии, воевавшего за ВСУ
В ДНР отправили в суд дело наемника из Германии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 09.06.2025
В ДНР отправили в суд дело наемника из Германии, воевавшего за ВСУ
Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении наемника из Германии, воевавшего за ВСУ, но сбежавшего из подразделения, сообщает Генеральная... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:42:00+03:00
2025-06-09T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении наемника из Германии, воевавшего за ВСУ, но сбежавшего из подразделения, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Германии Филиппа Артура Лихса. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, 12 сентября 2023 года Лихс прибыл на Украину, где вступил в качестве наемника в ряды "Интернационального легиона". После этого Лихс принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ. Уточняется, что в сентябре 2023 года наемник самовольно покинул расположение своего подразделения, в связи с чем был объявлен в розыск территориальным центром комплектования ВСУ Тернопольской области Украины. Вследствие этого предусмотренные контрактом денежные средства наемник не получил. Лихс объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР отправили в суд дело наемника из Германии, воевавшего за ВСУ

Прокуратура ДНР направила в суд дело наемника из Германии, воевавшего за ВСУ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении наемника из Германии, воевавшего за ВСУ, но сбежавшего из подразделения, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Германии Филиппа Артура Лихса. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 12 сентября 2023 года Лихс прибыл на Украину, где вступил в качестве наемника в ряды "Интернационального легиона". После этого Лихс принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ.
Уточняется, что в сентябре 2023 года наемник самовольно покинул расположение своего подразделения, в связи с чем был объявлен в розыск территориальным центром комплектования ВСУ Тернопольской области Украины. Вследствие этого предусмотренные контрактом денежные средства наемник не получил.
Лихс объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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