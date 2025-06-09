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Лавров назвал условие продолжения диалога по стабильности с США - РИА Новости, 09.06.2025
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14:42 09.06.2025
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Лавров назвал условие продолжения диалога по стабильности с США
Лавров назвал условие продолжения диалога по стабильности с США - РИА Новости, 09.06.2025
Лавров назвал условие продолжения диалога по стабильности с США
Москва будет готова возобновить переговоры с США по стратегической стабильности, когда обсуждение будет равноправным, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:42:00+03:00
2025-06-09T14:42:00+03:00
в мире
россия
москва
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва будет готова возобновить переговоры с США по стратегической стабильности, когда обсуждение будет равноправным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Есть желание у администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа возобновить стратегический диалог. Мы исходим из того, что как только базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждятся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров по стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить. Пока еще надо предпринять дополнительные усилия", - сказал он на Форуме будущего 2050.
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в мире, россия, москва, сша, сергей лавров
В мире, Россия, Москва, США, Сергей Лавров
Лавров назвал условие продолжения диалога по стабильности с США

Лавров: РФ продолжит диалог с США по стратегической стабильности при равноправии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва будет готова возобновить переговоры с США по стратегической стабильности, когда обсуждение будет равноправным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Есть желание у администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа возобновить стратегический диалог. Мы исходим из того, что как только базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждятся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров по стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить. Пока еще надо предпринять дополнительные усилия", - сказал он на Форуме будущего 2050.
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