https://ria.ru/20250609/dialog-2021798536.html

Лавров назвал условие продолжения диалога по стабильности с США

Лавров назвал условие продолжения диалога по стабильности с США - РИА Новости, 09.06.2025

Лавров назвал условие продолжения диалога по стабильности с США

Москва будет готова возобновить переговоры с США по стратегической стабильности, когда обсуждение будет равноправным, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:42:00+03:00

2025-06-09T14:42:00+03:00

2025-06-09T14:42:00+03:00

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россия

москва

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сергей лавров

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва будет готова возобновить переговоры с США по стратегической стабильности, когда обсуждение будет равноправным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Есть желание у администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа возобновить стратегический диалог. Мы исходим из того, что как только базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждятся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров по стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить. Пока еще надо предпринять дополнительные усилия", - сказал он на Форуме будущего 2050.

https://ria.ru/20250609/rossija-2021768276.html

россия

москва

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в мире, россия, москва, сша, сергей лавров