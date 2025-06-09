https://ria.ru/20250609/derevya-2021714208.html

В Москве в воскресенье ветер повалил 62 дерева

В Москве в воскресенье ветер повалил 62 дерева - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве в воскресенье ветер повалил 62 дерева

Шестьдесят два дерева рухнули, по предварительной информации, накануне в разных районах Москвы под натиском штормового ветра, повреждены 28 автомобилей,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T09:24:00+03:00

2025-06-09T09:24:00+03:00

2025-06-09T09:25:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Шестьдесят два дерева рухнули, по предварительной информации, накануне в разных районах Москвы под натиском штормового ветра, повреждены 28 автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, из-за порывов сильного ветра в Москве в воскресенье рухнули 62 дерева, повреждено 28 машин", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших нет. "В основном были затоплены дворы и улицы в ЗАО и ЮЗАО", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250609/moskvichi-2021707492.html

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия