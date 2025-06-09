https://ria.ru/20250609/derevya-2021714208.html
В Москве в воскресенье ветер повалил 62 дерева
В Москве в воскресенье ветер повалил 62 дерева - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве в воскресенье ветер повалил 62 дерева
Шестьдесят два дерева рухнули, по предварительной информации, накануне в разных районах Москвы под натиском штормового ветра, повреждены 28 автомобилей,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:24:00+03:00
2025-06-09T09:24:00+03:00
2025-06-09T09:25:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Шестьдесят два дерева рухнули, по предварительной информации, накануне в разных районах Москвы под натиском штормового ветра, повреждены 28 автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, из-за порывов сильного ветра в Москве в воскресенье рухнули 62 дерева, повреждено 28 машин", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших нет. "В основном были затоплены дворы и улицы в ЗАО и ЮЗАО", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250609/moskvichi-2021707492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В Москве в воскресенье ветер повалил 62 дерева
В Москве в воскресенье ветер повалил 62 дерева, повреждены 28 машин