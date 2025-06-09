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В Москве в воскресенье ветер повалил 62 дерева - РИА Новости, 09.06.2025
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09:24 09.06.2025 (обновлено: 09:25 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/derevya-2021714208.html
В Москве в воскресенье ветер повалил 62 дерева
В Москве в воскресенье ветер повалил 62 дерева - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве в воскресенье ветер повалил 62 дерева
Шестьдесят два дерева рухнули, по предварительной информации, накануне в разных районах Москвы под натиском штормового ветра, повреждены 28 автомобилей,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:24:00+03:00
2025-06-09T09:25:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Шестьдесят два дерева рухнули, по предварительной информации, накануне в разных районах Москвы под натиском штормового ветра, повреждены 28 автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, из-за порывов сильного ветра в Москве в воскресенье рухнули 62 дерева, повреждено 28 машин", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших нет. "В основном были затоплены дворы и улицы в ЗАО и ЮЗАО", - отметил собеседник агентства.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве в воскресенье ветер повалил 62 дерева

В Москве в воскресенье ветер повалил 62 дерева, повреждены 28 машин

© РИА Новости / Корниенко Евгения | Перейти в медиабанкСломанное ураганом дерево в одном из дворов в Москве
Сломанное ураганом дерево в одном из дворов в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Корниенко Евгения
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Сломанное ураганом дерево в одном из дворов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Шестьдесят два дерева рухнули, по предварительной информации, накануне в разных районах Москвы под натиском штормового ветра, повреждены 28 автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, из-за порывов сильного ветра в Москве в воскресенье рухнули 62 дерева, повреждено 28 машин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших нет. "В основном были затоплены дворы и улицы в ЗАО и ЮЗАО", - отметил собеседник агентства.
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