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Представительная делегация из Колумбии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 09.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
13:41 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/delegatsija-2021780195.html
Представительная делегация из Колумбии примет участие в ПМЭФ
Представительная делегация из Колумбии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 09.06.2025
Представительная делегация из Колумбии примет участие в ПМЭФ
Посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что представительная делегация из этой южноамериканской страны посетит Петербургский... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:41:00+03:00
2025-06-09T13:41:00+03:00
россия
колумбия
санкт-петербург
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
в мире
пмэф — 2025
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что представительная делегация из этой южноамериканской страны посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). "Колумбийская сторона уже не первый год будет достаточно широко представлена на ПМЭФ. В этот раз ожидаем приезд отсюда в Санкт-Петербург порядка 25 человек. В состав делегации войдут представители конгресса республики, региональных властей, бизнес-кругов", - заявил глава российской дипмиссии в Боготе. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Двадцать пятого июня 2025 года отмечается 90-летие установления дипломатических отношений между Россией и Колумбией.
https://ria.ru/20250609/vengriya-2021726561.html
https://ria.ru/20250403/pmef-2009064610.html
россия
колумбия
санкт-петербург
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россия, колумбия, санкт-петербург, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), в мире
Россия, Колумбия, Санкт-Петербург, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), В мире, ПМЭФ — 2025
Представительная делегация из Колумбии примет участие в ПМЭФ

Тавдумадзе: представительная делегация России из Колумбии посетит ПМЭФ-2025

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Флаги-баннеры форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что представительная делегация из этой южноамериканской страны посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
"Колумбийская сторона уже не первый год будет достаточно широко представлена на ПМЭФ. В этот раз ожидаем приезд отсюда в Санкт-Петербург порядка 25 человек. В состав делегации войдут представители конгресса республики, региональных властей, бизнес-кругов", - заявил глава российской дипмиссии в Боготе.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Глава МИД Венгрии примет участие в деловой программе ПМЭФ
10:30
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Двадцать пятого июня 2025 года отмечается 90-летие установления дипломатических отношений между Россией и Колумбией.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025
3 апреля, 11:29
 
ПМЭФ — 2025РоссияКолумбияСанкт-ПетербургНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )В мире
 
 
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