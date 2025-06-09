https://ria.ru/20250609/delegatsija-2021780195.html
Представительная делегация из Колумбии примет участие в ПМЭФ
Представительная делегация из Колумбии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 09.06.2025
Представительная делегация из Колумбии примет участие в ПМЭФ
Посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что представительная делегация из этой южноамериканской страны посетит Петербургский... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:41:00+03:00
2025-06-09T13:41:00+03:00
2025-06-09T13:41:00+03:00
россия
колумбия
санкт-петербург
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
в мире
пмэф — 2025
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что представительная делегация из этой южноамериканской страны посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). "Колумбийская сторона уже не первый год будет достаточно широко представлена на ПМЭФ. В этот раз ожидаем приезд отсюда в Санкт-Петербург порядка 25 человек. В состав делегации войдут представители конгресса республики, региональных властей, бизнес-кругов", - заявил глава российской дипмиссии в Боготе. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Двадцать пятого июня 2025 года отмечается 90-летие установления дипломатических отношений между Россией и Колумбией.
https://ria.ru/20250609/vengriya-2021726561.html
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россия, колумбия, санкт-петербург, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), в мире
Россия, Колумбия, Санкт-Петербург, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), В мире, ПМЭФ — 2025
Представительная делегация из Колумбии примет участие в ПМЭФ
Тавдумадзе: представительная делегация России из Колумбии посетит ПМЭФ-2025