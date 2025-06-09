https://ria.ru/20250609/delegatsija-2021780195.html

Представительная делегация из Колумбии примет участие в ПМЭФ

Представительная делегация из Колумбии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 09.06.2025

Представительная делегация из Колумбии примет участие в ПМЭФ

Посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что представительная делегация из этой южноамериканской страны посетит Петербургский... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:41:00+03:00

2025-06-09T13:41:00+03:00

2025-06-09T13:41:00+03:00

россия

колумбия

санкт-петербург

николай тавдумадзе (посол рф в боготе )

в мире

пмэф — 2025

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что представительная делегация из этой южноамериканской страны посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). "Колумбийская сторона уже не первый год будет достаточно широко представлена на ПМЭФ. В этот раз ожидаем приезд отсюда в Санкт-Петербург порядка 25 человек. В состав делегации войдут представители конгресса республики, региональных властей, бизнес-кругов", - заявил глава российской дипмиссии в Боготе. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Двадцать пятого июня 2025 года отмечается 90-летие установления дипломатических отношений между Россией и Колумбией.

https://ria.ru/20250609/vengriya-2021726561.html

https://ria.ru/20250403/pmef-2009064610.html

россия

колумбия

санкт-петербург

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россия, колумбия, санкт-петербург, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), в мире