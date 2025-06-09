https://ria.ru/20250609/chukotka-2021694801.html

Пассажиры вернувшегося в Москву рейса в Анадырь вылетели на Чукотку

Пассажиры вернувшегося в Москву рейса в Анадырь вылетели на Чукотку - РИА Новости, 09.06.2025

Пассажиры вернувшегося в Москву рейса в Анадырь вылетели на Чукотку

Пассажиры борта Москва - Анадырь, который вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, вылетели на Чукотку, следует из... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T04:00:00+03:00

2025-06-09T04:00:00+03:00

2025-06-09T04:00:00+03:00

анадырь

москва

чукотка

шереметьево (аэропорт)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Пассажиры борта Москва - Анадырь, который вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, вылетели на Чукотку, следует из онлайн-расписания аэропорта Анадыря. Ранее авиакомпания "Россия" сообщила, что самолет Москва - Анадырь 8 июня вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла штатно в 20.20 мск. Принято решение о выполнении рейса на резервном самолете, уточнила организация. Согласно расписанию на сайте аэропорта Анадыря, борт вылетел из "Шереметьево" в 11.25 (2.25 мск). Планируемое время прибытия на Чукотку - 18.35 (9.35 мск). Вылет обратного рейса Анадырь - "Шереметьево" пока ожидается в 21.50 (12.50 мск) понедельника. Как сообщает ООО "Авиатранспортное агентство Чукотки", трансферных пассажиров, вылетающих в Москву, в "Шереметьево" авиакомпания будет пересаживать на ближайшие рейсы.

https://ria.ru/20250228/nordstar-2002249277.html

анадырь

москва

чукотка

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анадырь, москва, чукотка, шереметьево (аэропорт)