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Пассажиры вернувшегося в Москву рейса в Анадырь вылетели на Чукотку - РИА Новости, 09.06.2025
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04:00 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/chukotka-2021694801.html
Пассажиры вернувшегося в Москву рейса в Анадырь вылетели на Чукотку
Пассажиры вернувшегося в Москву рейса в Анадырь вылетели на Чукотку - РИА Новости, 09.06.2025
Пассажиры вернувшегося в Москву рейса в Анадырь вылетели на Чукотку
Пассажиры борта Москва - Анадырь, который вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, вылетели на Чукотку, следует из... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T04:00:00+03:00
2025-06-09T04:00:00+03:00
анадырь
москва
чукотка
шереметьево (аэропорт)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Пассажиры борта Москва - Анадырь, который вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, вылетели на Чукотку, следует из онлайн-расписания аэропорта Анадыря. Ранее авиакомпания "Россия" сообщила, что самолет Москва - Анадырь 8 июня вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла штатно в 20.20 мск. Принято решение о выполнении рейса на резервном самолете, уточнила организация. Согласно расписанию на сайте аэропорта Анадыря, борт вылетел из "Шереметьево" в 11.25 (2.25 мск). Планируемое время прибытия на Чукотку - 18.35 (9.35 мск). Вылет обратного рейса Анадырь - "Шереметьево" пока ожидается в 21.50 (12.50 мск) понедельника. Как сообщает ООО "Авиатранспортное агентство Чукотки", трансферных пассажиров, вылетающих в Москву, в "Шереметьево" авиакомпания будет пересаживать на ближайшие рейсы.
https://ria.ru/20250228/nordstar-2002249277.html
анадырь
москва
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анадырь, москва, чукотка, шереметьево (аэропорт)
Анадырь, Москва, Чукотка, Шереметьево (аэропорт)
Пассажиры вернувшегося в Москву рейса в Анадырь вылетели на Чукотку

Пассажиры рейса Москва - Анадырь, вернувшегося в аэропорт, вылетели на Чукотку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Пассажиры борта Москва - Анадырь, который вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, вылетели на Чукотку, следует из онлайн-расписания аэропорта Анадыря.
Ранее авиакомпания "Россия" сообщила, что самолет Москва - Анадырь 8 июня вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла штатно в 20.20 мск. Принято решение о выполнении рейса на резервном самолете, уточнила организация.
Согласно расписанию на сайте аэропорта Анадыря, борт вылетел из "Шереметьево" в 11.25 (2.25 мск). Планируемое время прибытия на Чукотку - 18.35 (9.35 мск). Вылет обратного рейса Анадырь - "Шереметьево" пока ожидается в 21.50 (12.50 мск) понедельника.
Как сообщает ООО "Авиатранспортное агентство Чукотки", трансферных пассажиров, вылетающих в Москву, в "Шереметьево" авиакомпания будет пересаживать на ближайшие рейсы.
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Рейс Москва — Сочи вернулся в Домодедово по технической причине
28 февраля, 16:16
 
АнадырьМоскваЧукоткаШереметьево (аэропорт)
 
 
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