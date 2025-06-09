https://ria.ru/20250609/britaniya-2021886199.html

"Врата в ад". В Британии раскрыли, чего боятся больше всего из-за Украины

"Врата в ад". В Британии раскрыли, чего боятся больше всего из-за Украины - РИА Новости, 09.06.2025

"Врата в ад". В Британии раскрыли, чего боятся больше всего из-за Украины

Страшнее всего для Европы и Великобритании будет их украинизация, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:51:00+03:00

2025-06-09T20:51:00+03:00

2025-06-09T20:51:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Страшнее всего для Европы и Великобритании будет их украинизация, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X."Больше всего я боюсь сейчас украинизации Европы. Под каждой нацией лежат врата в ад, готовые распахнуться и посеять хаос. Все, что нужно для этого, — ряд плохих политических решений. Или троянский конь. Или иностранное вмешательство. Это то, что произошло на Украине <…>. И это то, чего я больше всего боюсь для Великобритании и Европы. <…> Британская и немецкая элиты не постесняются пожертвовать всей Европой ради своих жалких и извращенных амбиций", — написал он.Журналист отметил, что из-за хаоса в ЕС страны по всему миру все чаще обращаются к России и Китаю по вопросу торговых сделок и инвестиций. По его словам, Москва и Пекин ведут дела с порядком и уважением, чего не скажешь о Европе.В начале мая экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчукзаявил, что Европа скатывается к киевскому сценарию, который превратил Украину в концлагерь. По его словам, страны континента придут к тому, к чему ранее пришла постсоветская республика: нищете, войнам и правовому беспорядку. В качестве примера Медведчук привел главу фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую парижский суд приговорил к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч евро по делу о растрате средств Европарламента. В ее случае, как отмечает председатель совета движения, налицо политическая травля, которую ей устроил теряющий рейтинги президент Эммануэль Макрон.

https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021857426.html

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