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Умер британский писатель Фредерик Форсайт

Умер британский писатель Фредерик Форсайт - РИА Новости, 09.06.2025

Умер британский писатель Фредерик Форсайт

Британский писатель, бывший агент разведывательной службы МИ-6 Фредерик Форсайт умер в возрасте 86 лет, сообщают местные СМИ со ссылкой на литературное... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:45:00+03:00

2025-06-09T20:45:00+03:00

2025-06-09T23:17:00+03:00

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ЛОНДОН, 9 июн — РИА Новости. Британский писатель, бывший агент разведывательной службы МИ-6 Фредерик Форсайт умер в возрасте 86 лет, сообщают местные СМИ со ссылкой на литературное агентство писателя Curtis Brown. "Фредерик Форсайт, автор книги "День шакала", скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни", — передает телеканал Sky News. В 1950-х годах Форсайт служил в королевских ВВС Британии, после чего несколько лет работал корреспондентом новостного агентства Reutres в Париже. Некоторое время он возглавлял их бюро в Восточном Берлине.В 1967-м он отправился освещать гражданскую войну между правительством Нигерии и сепаратистским образованием Биафра. Тогда же писатель начал сотрудничать с британскими спецслужбами. Он владел немецким, французским и русским языками.В 1971 году вышел его самый известный роман "День шакала" о попытке подпольной организации алжирских французов OAS убить президента Франции Шарля де Голля руками киллера.Всего Форсайт написал более 25 книг общим тиражом более 75 миллионов экземпляров, многие из которых экранизированы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

париж, нигерия, франция, шарль де голль, ми-6, организация американских государств, в мире