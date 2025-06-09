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Умер британский писатель Фредерик Форсайт - РИА Новости, 09.06.2025
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20:45 09.06.2025 (обновлено: 23:17 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/britaniya-2021885452.html
Умер британский писатель Фредерик Форсайт
Умер британский писатель Фредерик Форсайт - РИА Новости, 09.06.2025
Умер британский писатель Фредерик Форсайт
Британский писатель, бывший агент разведывательной службы МИ-6 Фредерик Форсайт умер в возрасте 86 лет, сообщают местные СМИ со ссылкой на литературное... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:45:00+03:00
2025-06-09T23:17:00+03:00
париж
нигерия
франция
шарль де голль
ми-6
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в мире
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ЛОНДОН, 9 июн — РИА Новости. Британский писатель, бывший агент разведывательной службы МИ-6 Фредерик Форсайт умер в возрасте 86 лет, сообщают местные СМИ со ссылкой на литературное агентство писателя Curtis Brown. "Фредерик Форсайт, автор книги "День шакала", скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни", — передает телеканал Sky News. В 1950-х годах Форсайт служил в королевских ВВС Британии, после чего несколько лет работал корреспондентом новостного агентства Reutres в Париже. Некоторое время он возглавлял их бюро в Восточном Берлине.В 1967-м он отправился освещать гражданскую войну между правительством Нигерии и сепаратистским образованием Биафра. Тогда же писатель начал сотрудничать с британскими спецслужбами. Он владел немецким, французским и русским языками.В 1971 году вышел его самый известный роман "День шакала" о попытке подпольной организации алжирских французов OAS убить президента Франции Шарля де Голля руками киллера.Всего Форсайт написал более 25 книг общим тиражом более 75 миллионов экземпляров, многие из которых экранизированы.
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париж, нигерия, франция, шарль де голль, ми-6, организация американских государств, в мире
Париж, Нигерия, Франция, Шарль де Голль, Ми-6, Организация американских государств, В мире
Умер британский писатель Фредерик Форсайт

Британский писатель Фредерик Форсайт умер в возрасте 86 лет

© Getty Images / Gareth CattermoleФредерик Форсайт
Фредерик Форсайт - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Getty Images / Gareth Cattermole
Фредерик Форсайт. Архивное фото
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ЛОНДОН, 9 июн — РИА Новости. Британский писатель, бывший агент разведывательной службы МИ-6 Фредерик Форсайт умер в возрасте 86 лет, сообщают местные СМИ со ссылкой на литературное агентство писателя Curtis Brown.
"Фредерик Форсайт, автор книги "День шакала", скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни", — передает телеканал Sky News.
В 1950-х годах Форсайт служил в королевских ВВС Британии, после чего несколько лет работал корреспондентом новостного агентства Reutres в Париже. Некоторое время он возглавлял их бюро в Восточном Берлине.
В 1967-м он отправился освещать гражданскую войну между правительством Нигерии и сепаратистским образованием Биафра. Тогда же писатель начал сотрудничать с британскими спецслужбами. Он владел немецким, французским и русским языками.
В 1971 году вышел его самый известный роман "День шакала" о попытке подпольной организации алжирских французов OAS убить президента Франции Шарля де Голля руками киллера.
Всего Форсайт написал более 25 книг общим тиражом более 75 миллионов экземпляров, многие из которых экранизированы.
 
ПарижНигерияФранцияШарль де ГолльМи-6Организация американских государствВ мире
 
 
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