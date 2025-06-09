https://ria.ru/20250609/britaniya-2021858266.html

Британский политик заявил о странностях в деле о поджоге дома Стармера

Британский политик заявил о странностях в деле о поджоге дома Стармера - РИА Новости, 09.06.2025

Британский политик заявил о странностях в деле о поджоге дома Стармера

Британский политик Джордж Гэллоуэй в беседе с РИА Новости отметил ряд странностей в деле о поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:30:00+03:00

2025-06-09T18:30:00+03:00

2025-06-09T18:30:00+03:00

в мире

украина

румыния

великобритания

джордж гэллоуэй

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019201025_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5532e4cc26d6e3f66e2fa2bf6f8624b.jpg

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй в беседе с РИА Новости отметил ряд странностей в деле о поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в частности то, что никто не задался вопросом, знаком ли премьер с обвиняемыми. По делу о поджоге дома Стармера задержаны двое граждан Украины и один гражданин Румынии украинского происхождения, они обвиняются в сговоре с целью совершения поджога и создания угрозы жизни. Первое слушание по делу состоялось 6 июня в центральном уголовном суде Лондона Олд-бейли. Судья назначила слушание по признанию вины на 17 октября, сам процесс начнется в апреле 2026 года. "Мы не слышали от премьер-министра слов о том, встречался ли он когда-либо с этими людьми. Я не знаю, почему об этом не спросили в парламенте. Я задавал этот вопрос в своем ток-шоу регулярно. Это простой вопрос: "Премьер-министр, встречались ли вы когда-либо с кем-либо из этих людей, которые сейчас находятся в тюрьме Белмарш и обвиняются в поджоге вашей собственности?", - сказал Гэллоуэй, комментируя ход разбирательств. Кроме того, по мнению политика, у судебного дела слишком долгие сроки, что, возможно, связано с желанием отвлечь людей от этой темы. "Самое удивительное, что начало судебного процесса состоится почти через год. Полагаю, что это сделано в надежде на то, что люди потеряют интерес к делу ещё до того, как оно дойдёт до суда. Я никогда не слышал, чтобы дело шло до суда целый год, и уж точно не в случаях с поджогами", - отметил политик. Гэллоуэй также считает странным, что, учитывая статус жертвы, инцидент рассматривается не как акт терроризма. Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая. До этого произошло ещё несколько инцидентов с поджогом имущества Стармера. Обвиняемыми по делу проходят 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович, 26-летний гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк и 34-летний гражданин Украины Петр Починок. Также в июне по делу о поджогах был задержан неназванный 48-летний мужчина, которого впоследствии отпустили под залог.

https://ria.ru/20250524/britaniya-2018830246.html

https://ria.ru/20250526/peskov-2019085169.html

украина

румыния

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, румыния, великобритания, джордж гэллоуэй, кир стармер