https://ria.ru/20250609/britaniya-2021858266.html
Британский политик заявил о странностях в деле о поджоге дома Стармера
Британский политик заявил о странностях в деле о поджоге дома Стармера - РИА Новости, 09.06.2025
Британский политик заявил о странностях в деле о поджоге дома Стармера
Британский политик Джордж Гэллоуэй в беседе с РИА Новости отметил ряд странностей в деле о поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:30:00+03:00
2025-06-09T18:30:00+03:00
2025-06-09T18:30:00+03:00
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ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй в беседе с РИА Новости отметил ряд странностей в деле о поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в частности то, что никто не задался вопросом, знаком ли премьер с обвиняемыми. По делу о поджоге дома Стармера задержаны двое граждан Украины и один гражданин Румынии украинского происхождения, они обвиняются в сговоре с целью совершения поджога и создания угрозы жизни. Первое слушание по делу состоялось 6 июня в центральном уголовном суде Лондона Олд-бейли. Судья назначила слушание по признанию вины на 17 октября, сам процесс начнется в апреле 2026 года. "Мы не слышали от премьер-министра слов о том, встречался ли он когда-либо с этими людьми. Я не знаю, почему об этом не спросили в парламенте. Я задавал этот вопрос в своем ток-шоу регулярно. Это простой вопрос: "Премьер-министр, встречались ли вы когда-либо с кем-либо из этих людей, которые сейчас находятся в тюрьме Белмарш и обвиняются в поджоге вашей собственности?", - сказал Гэллоуэй, комментируя ход разбирательств. Кроме того, по мнению политика, у судебного дела слишком долгие сроки, что, возможно, связано с желанием отвлечь людей от этой темы. "Самое удивительное, что начало судебного процесса состоится почти через год. Полагаю, что это сделано в надежде на то, что люди потеряют интерес к делу ещё до того, как оно дойдёт до суда. Я никогда не слышал, чтобы дело шло до суда целый год, и уж точно не в случаях с поджогами", - отметил политик. Гэллоуэй также считает странным, что, учитывая статус жертвы, инцидент рассматривается не как акт терроризма. Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая. До этого произошло ещё несколько инцидентов с поджогом имущества Стармера. Обвиняемыми по делу проходят 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович, 26-летний гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк и 34-летний гражданин Украины Петр Починок. Также в июне по делу о поджогах был задержан неназванный 48-летний мужчина, которого впоследствии отпустили под залог.
https://ria.ru/20250524/britaniya-2018830246.html
https://ria.ru/20250526/peskov-2019085169.html
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в мире, украина, румыния, великобритания, джордж гэллоуэй, кир стармер
В мире, Украина, Румыния, Великобритания, Джордж Гэллоуэй, Кир Стармер
Британский политик заявил о странностях в деле о поджоге дома Стармера
Британский политик Гэллоуэй заявил о странностях в деле о поджоге дома Стармера
ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй в беседе с РИА Новости отметил ряд странностей в деле о поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в частности то, что никто не задался вопросом, знаком ли премьер с обвиняемыми.
По делу о поджоге дома Стармера
задержаны двое граждан Украины
и один гражданин Румынии
украинского происхождения, они обвиняются в сговоре с целью совершения поджога и создания угрозы жизни. Первое слушание по делу состоялось 6 июня в центральном уголовном суде Лондона
Олд-бейли. Судья назначила слушание по признанию вины на 17 октября, сам процесс начнется в апреле 2026 года.
"Мы не слышали от премьер-министра слов о том, встречался ли он когда-либо с этими людьми. Я не знаю, почему об этом не спросили в парламенте. Я задавал этот вопрос в своем ток-шоу регулярно. Это простой вопрос: "Премьер-министр, встречались ли вы когда-либо с кем-либо из этих людей, которые сейчас находятся в тюрьме Белмарш и обвиняются в поджоге вашей собственности?", - сказал Гэллоуэй
, комментируя ход разбирательств.
Кроме того, по мнению политика, у судебного дела слишком долгие сроки, что, возможно, связано с желанием отвлечь людей от этой темы.
"Самое удивительное, что начало судебного процесса состоится почти через год. Полагаю, что это сделано в надежде на то, что люди потеряют интерес к делу ещё до того, как оно дойдёт до суда. Я никогда не слышал, чтобы дело шло до суда целый год, и уж точно не в случаях с поджогами", - отметил политик.
Гэллоуэй также считает странным, что, учитывая статус жертвы, инцидент рассматривается не как акт терроризма.
Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая. До этого произошло ещё несколько инцидентов с поджогом имущества Стармера. Обвиняемыми по делу проходят 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович, 26-летний гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк и 34-летний гражданин Украины Петр Починок. Также в июне по делу о поджогах был задержан неназванный 48-летний мужчина, которого впоследствии отпустили под залог.