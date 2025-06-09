https://ria.ru/20250609/bpla-2021786916.html

Расчеты FPV-дронов уничтожили более восьми видов украинских БПЛА

Расчеты FPV-дронов уничтожили более восьми видов украинских БПЛА - РИА Новости, 09.06.2025

Расчеты FPV-дронов уничтожили более восьми видов украинских БПЛА

Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" Минобороны РФ с помощью воздушных таранов уничтожили свыше восьми видов украинских БПЛА самолетного типа различного... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:06:00+03:00

2025-06-09T14:06:00+03:00

2025-06-09T14:06:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" Минобороны РФ с помощью воздушных таранов уничтожили свыше восьми видов украинских БПЛА самолетного типа различного назначения, сообщило российское военное ведомство. Минобороны также опубликовало кадры поражения высотных беспилотников ВСУ самолетного типа в зоне СВО расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон". "В частности, "воздушными таранами" были сбиты такие дроны украинских националистов, как многофункциональные "Фурии", разведывательные "Горы", "Лелеки" и "Мары", разведывательно-ударные "Домахи", а также разведчики-корректировщики высокоточного вооружения Shark, дрон-"камикадзе" Darts, разведывательные FlyEye (польского производства) и другие", - говорится в сообщении МО РФ, сопровождающем ролик.

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