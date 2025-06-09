https://ria.ru/20250609/biryukov-2021761098.html

В Москве в 2025 г. установят 10 новых лифтов, сообщил Бирюков

В Москве в 2025 г. установят 10 новых лифтов, сообщил Бирюков - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве в 2025 г. установят 10 новых лифтов, сообщил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства установят в 2025 году 10 лифтов в надземных пешеходных переходах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:00:00+03:00

2025-06-09T11:00:00+03:00

2025-06-09T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в 2025 году 10 лифтов в надземных пешеходных переходах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году 10 лифтов в надземных пешеходных переходах… Оборудование этих сооружений лифтовыми кабинами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. Лифты появятся в пяти надземных пешеходных переходах на МКАД, Боровском и Киевском шоссе. Это улучшит доступность городской инфраструктуры для маломобильных граждан", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках работ лифтовые шахты утеплят, организуют их электроснабжение и вентиляцию. "Для обеспечения безопасности все лифты оборудуют видеонаблюдением как внутри кабин, так и на этажных площадках. После завершения установки работа лифтов будет круглосуточно контролироваться диспетчерами. При нештатной ситуации на место оперативно приедет дежурная бригада", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что оснащение переходов новым оборудованием пройдет без ограничения движения пешеходов.

https://realty.ria.ru/20250609/voda-2021725683.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков