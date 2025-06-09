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Названы страны "Большой двадцатки" с самой низкой безработицей - РИА Новости, 09.06.2025
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05:03 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/bezrabotitsa-2021696595.html
Названы страны "Большой двадцатки" с самой низкой безработицей
Названы страны "Большой двадцатки" с самой низкой безработицей - РИА Новости, 09.06.2025
Названы страны "Большой двадцатки" с самой низкой безработицей
Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира по итогам первого квартала этого года была в Мексике, Россия стала второй, следует из анализа РИА... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:03:00+03:00
2025-06-09T05:03:00+03:00
экономика
мексика
россия
южная африка
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира по итогам первого квартала этого года была в Мексике, Россия стала второй, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Доля безработного населения в Мексике в марте снизилась до 2,2% с 2,4% в декабре прошлого года. Это стало наименьшим уровнем среди всех стран "Большой двадцатки". В России безработица осталась стабильной на уровне 2,3%, в результате наша страна стала второй среди крупнейших экономик мира по этому показателю. Тройку лидеров, как и кварталом ранее, замыкала Япония, но там она выросла до 2,5% с 2,4% в конце прошлого года. Безработица ниже 3% была еще только в Южной Корее, где за квартал опустилась сразу на 0,8 процентного пункта. Это самое значительное снижение показателя в странах "Большой двадцатки". Единственной страной, где доля безработных достигает двузначного значения, в первом квартале стала Южная Африка с 32,9%. При этом там ситуация вновь стала ухудшаться: показатель после двух кварталов снижения вновь перешел к росту, увеличившись на 1 процентный пункт - максимум среди всех стран. Помимо Южной Африки доля незанятого населения также выросла в Бразилии - на 0,8 процентного пункта, до 7% и Франции - на 0,2 процентного пункта, до 7,4%, Еще на 0,1 процентного пункта она подросла в Австралии, Британии, Германии, Китае и США. В то же время показатель заметно снизился в Турции (на 0,5 процентного пункта) и Индии (-0,4 процентного пункта).
https://ria.ru/20250601/pensiya-2020223428.html
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мексика
россия
южная африка
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экономика, мексика, россия, южная африка
Экономика, Мексика, Россия, Южная Африка
Названы страны "Большой двадцатки" с самой низкой безработицей

Россия стала второй среди стран "Большой двадцатки" с самой низкой безработицей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира по итогам первого квартала этого года была в Мексике, Россия стала второй, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Доля безработного населения в Мексике в марте снизилась до 2,2% с 2,4% в декабре прошлого года. Это стало наименьшим уровнем среди всех стран "Большой двадцатки". В России безработица осталась стабильной на уровне 2,3%, в результате наша страна стала второй среди крупнейших экономик мира по этому показателю. Тройку лидеров, как и кварталом ранее, замыкала Япония, но там она выросла до 2,5% с 2,4% в конце прошлого года.
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Безработица ниже 3% была еще только в Южной Корее, где за квартал опустилась сразу на 0,8 процентного пункта. Это самое значительное снижение показателя в странах "Большой двадцатки".
Единственной страной, где доля безработных достигает двузначного значения, в первом квартале стала Южная Африка с 32,9%. При этом там ситуация вновь стала ухудшаться: показатель после двух кварталов снижения вновь перешел к росту, увеличившись на 1 процентный пункт - максимум среди всех стран.
Помимо Южной Африки доля незанятого населения также выросла в Бразилии - на 0,8 процентного пункта, до 7% и Франции - на 0,2 процентного пункта, до 7,4%, Еще на 0,1 процентного пункта она подросла в Австралии, Британии, Германии, Китае и США.
В то же время показатель заметно снизился в Турции (на 0,5 процентного пункта) и Индии (-0,4 процентного пункта).
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