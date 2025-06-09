https://ria.ru/20250609/avtomobili-2021784501.html

Самарский губернатор передал больницам более 100 автомобилей

Самарский губернатор передал больницам более 100 автомобилей - РИА Новости, 09.06.2025

Самарский губернатор передал больницам более 100 автомобилей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал больницам региона 106 автомобилей для оказания неотложной медпомощи, сообщили в пресс-службе областного... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:55:00+03:00

2025-06-09T13:55:00+03:00

2025-06-09T15:17:00+03:00

самарская область

вячеслав федорищев

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САМАРА, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал больницам региона 106 автомобилей для оказания неотложной медпомощи, сообщили в пресс-службе областного правительства. "В понедельник губернатор Вячеслав Федорищев вручил ключи от новых автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи руководителям учреждений здравоохранения региона. Всего переданы 106 машин, из них 83 легковых автомобиля Lada Granta и 23 автомобиля с полным приводом с повышенной проходимостью, оснащенных приемным устройством и носилками, на базе ГАЗ "Соболь", - говорится в сообщении правительства региона. Благодаря опережающей контрактации первую партию таких автомобилей из 87 машин медучреждения получили еще в марте этого года. Автомобили для оказания неотложной медицинской помощи закуплены в рамках реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" по региональной программе модернизация первичного звена здравоохранения в Самарской области. Всего запланирована закупка и поставка 197 единиц автотранспорта на сумму 245,6 миллиона рублей. Оставшиеся четыре машины будут поставлены в июле 2025 года. "Очередная партия машин (поставлена в больницы - ред.) по нацпроекту, больше 20 учреждений сейчас получат машины – новые, комфортные. Самое главное, что модернизация будет продолжаться, равно как и все остальное, о чем мы договорились – обновление техники, капитальные ремонты... Программа капитальных ремонтов будет расширяться, мы добавляем здесь существенное финансирование", - отметил Федорищев. В этом году на ремонт учреждений здравоохранения предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. Глава региона также пообщался с руководителями региональных больниц и ответил на их вопросы. При общении была затронула кадровая проблема. Федорищев отметил, что она постепенно решается. По данным регионального министра здравоохранения Андрея Орлова, сейчас в процессе приобретения 20 квартир для медиков в Тольятти, 15 - в Сызрани. "Это первый шаг. Дальше будем смотреть по потребности, по наполняемости", - сказал Федорищев.

https://ria.ru/20250605/bas-2021161093.html

https://ria.ru/20250605/geroi-2021043787.html

самарская область

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самарская область, вячеслав федорищев