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ВС России поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:44 09.06.2025 (обновлено: 09:42 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/aviabaza-2021710512.html
ВС России поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области
ВС России поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области - РИА Новости, 09.06.2025
ВС России поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области
Российские военные поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области, где находились пускавшие дальнобойные ракеты самолеты, и находившийся там арсенал ракет, сообщил... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T08:44:00+03:00
2025-06-09T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
ровненская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Российские военные поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области, где находились пускавшие дальнобойные ракеты самолеты, и находившийся там арсенал ракет, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.&quot;Украина — минус стадо самолетов &lt;...&gt; в Ровенской области. &lt;...&gt; Самолеты &lt;...&gt; регулярно летали стрелять дальнобойными ракетами. &lt;...&gt; На базе были ракеты&quot;, — отметил он.По словам подпольщика, также на территории этой авиабазы иностранные инструкторы проводили обучение украинских пилотов.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250606/udary-2021291893.html
https://ria.ru/20250609/vstuplenie-2021704938.html
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ровненская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Ровненская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области

ВС России поразили авиабазу ВСУ и арсенал ракет в Ровенской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Российские военные поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области, где находились пускавшие дальнобойные ракеты самолеты, и находившийся там арсенал ракет, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«

"Украина — минус стадо самолетов <...> в Ровенской области. <...> Самолеты <...> регулярно летали стрелять дальнобойными ракетами. <...> На базе были ракеты", — отметил он.

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По словам подпольщика, также на территории этой авиабазы иностранные инструкторы проводили обучение украинских пилотов.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРовненская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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