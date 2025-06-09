https://ria.ru/20250609/aviabaza-2021710512.html

ВС России поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области

ВС России поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области - РИА Новости, 09.06.2025

ВС России поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области

Российские военные поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области, где находились пускавшие дальнобойные ракеты самолеты, и находившийся там арсенал ракет, сообщил... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T08:44:00+03:00

2025-06-09T08:44:00+03:00

2025-06-09T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

ровненская область

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Российские военные поразили авиабазу ВСУ в Ровенской области, где находились пускавшие дальнобойные ракеты самолеты, и находившийся там арсенал ракет, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев."Украина — минус стадо самолетов <...> в Ровенской области. <...> Самолеты <...> регулярно летали стрелять дальнобойными ракетами. <...> На базе были ракеты", — отметил он.По словам подпольщика, также на территории этой авиабазы иностранные инструкторы проводили обучение украинских пилотов.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250606/udary-2021291893.html

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ровненская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ровненская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф