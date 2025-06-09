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В Москве на аттракционе застряли 17 человек - РИА Новости, 09.06.2025
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16:01 09.06.2025 (обновлено: 17:27 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/attraktsion-2021825179.html
В Москве на аттракционе застряли 17 человек
В Москве на аттракционе застряли 17 человек - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве на аттракционе застряли 17 человек
Семнадцать человек, в тот числе пять детей, застряли на аттракционе "Поезд" в парке развлечений "Остров Мечты" на юге Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:01:00+03:00
2025-06-09T17:27:00+03:00
москва
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Семнадцать человек, в тот числе пять детей, застряли на аттракционе "Поезд" в парке развлечений "Остров Мечты" на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На аттракционе "Поезд" в парке развлечений "Остров Мечты" на проспекте Андропова, по предварительной информации, застряли 17 человек, в том числе пять детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия направлены дежурные группы спасателей.Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ, администрация парка проводит работы для подачи электричества и спуска людей с высоты."Пожарно-спасательные подразделения держат нештатную ситуацию на контроле", - отмечает ведомство.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве на аттракционе застряли 17 человек

В Москве на аттракционе в парке развлечений "Остров мечты" застряли 17 человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТематический парк "Остров мечты"
Тематический парк Остров мечты - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Тематический парк "Остров мечты" . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Семнадцать человек, в тот числе пять детей, застряли на аттракционе "Поезд" в парке развлечений "Остров Мечты" на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На аттракционе "Поезд" в парке развлечений "Остров Мечты" на проспекте Андропова, по предварительной информации, застряли 17 человек, в том числе пять детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия направлены дежурные группы спасателей.
Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ, администрация парка проводит работы для подачи электричества и спуска людей с высоты.
"Пожарно-спасательные подразделения держат нештатную ситуацию на контроле", - отмечает ведомство.
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