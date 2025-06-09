https://ria.ru/20250609/attraktsion-2021825179.html

В Москве на аттракционе застряли 17 человек

В Москве на аттракционе застряли 17 человек - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве на аттракционе застряли 17 человек

Семнадцать человек, в тот числе пять детей, застряли на аттракционе "Поезд" в парке развлечений "Остров Мечты" на юге Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:01:00+03:00

2025-06-09T16:01:00+03:00

2025-06-09T17:27:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Семнадцать человек, в тот числе пять детей, застряли на аттракционе "Поезд" в парке развлечений "Остров Мечты" на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На аттракционе "Поезд" в парке развлечений "Остров Мечты" на проспекте Андропова, по предварительной информации, застряли 17 человек, в том числе пять детей", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия направлены дежурные группы спасателей.Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ, администрация парка проводит работы для подачи электричества и спуска людей с высоты."Пожарно-спасательные подразделения держат нештатную ситуацию на контроле", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20250507/attraktsion-2015485079.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия