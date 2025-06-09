https://ria.ru/20250609/armeniya-2021774330.html

Потенциал инструментов Группы РЭЦ обсудили на Российско-Армянском форуме

Потенциал инструментов Группы РЭЦ обсудили на Российско-Армянском форуме - РИА Новости, 09.06.2025

Потенциал инструментов Группы РЭЦ обсудили на Российско-Армянском форуме

Российско-Армянский межрегиональный форум, десятый по счету, прошел 6 июня в рамках визита председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Армению, одним РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:16:00+03:00

2025-06-09T13:16:00+03:00

2025-06-09T13:16:00+03:00

экономика

армения

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российско-Армянский межрегиональный форум, десятый по счету, прошел 6 июня в рамках визита председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Армению, одним из ключевых событий форума стал круглый стол на тему "Новые возможности сотрудничества в рамках реализации двусторонних проектов: потенциал использования инструментов Группы АО "РЭЦ", сообщает центр."В ходе дискуссии участники обсудили успешные примеры реализации двусторонних проектов с применением инструментов Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), а также вопросы привлечения инвестиций и роль государственных и частных компаний в развитии сотрудничества между Россией и Арменией. Модератором круглого стола выступил руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян. Он отметил, что РЭЦ - это государственный институт, который оказывает комплексную поддержку несырьевому неэнергетическому экспорту. РЭЦ предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовые, так и нефинансовые услуги на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе и на рынок Армении. Большинство сервисов РЭЦ доступны в онлайн-формате на платформе "Мой экспорт". Кроме того, на РЭЦ возложена ключевая роль в реализации программы продвижения национального бренда "Сделано в России", которая способствует укреплению позиций российских производителей на зарубежных рынках", - говорится в сообщении.В обсуждении приняли участие замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, заместитель министра экономики Армении Нарек Овакимян, заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Армен Симонян, заместитель мэра Еревана Левон Ованнисян, и.о. генерального директора "Энтерпрайз Армения" Гоар Галян, генеральный директор компании FineOil Гаяне Григорян, председатель Комитета по туризму Министерства экономики Армении Лусине Геворгян и кандидат экономических наук, проектор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Наталья Волчкова.Особое внимание в дискуссии было уделено вопросам развития транспортной и логистической инфраструктуры, включая региональный и городской транспорт, что, по мнению выступивших, является фундаментом для повышения инвестиционной привлекательности Армении и создания эффективных производственных цепочек. Ованнисян представил ход реализации новой станции метро "Аджапняк" в Ереване. Енокян отметил заинтересованность российских финансовых институтов и профильных организаций в этом проекте. Он подчеркнул, что сотрудничество с российскими партнерами может существенно ускорить строительство новой станции метро, что положительно скажется на транспортной инфраструктуре города и качестве жизни его жителей.Григорян рассказала, что в ближайшее время благодаря инструментам РЭЦ в Армении откроется испытательная лаборатория по нефтепродуктам. Лаборатория станет важным шагом в обеспечении качества и безопасности нефтепродуктов, а также повысит доверие потребителей к продукции армянского производства."Развитие российско-армянских торгово-экономических отношений всегда имело для нас особое значение - как с точки зрения традиционных направлений взаимодействия, так и в контексте расширения новых сфер партнерства. Сегодня наши страны сотрудничают по широкому спектру направлений и достигают значительных успехов. По итогам 2024 года доля России в общем объеме торговли Армении превысила 40%, что демонстрирует высокий уровень взаимного экономического взаимодействия", - отметил Енокян.В РЭЦ добавили, что российско-армянские межрегиональные форумы проводятся с 2011 года. Задача форумов - способствовать выявлению перспективных направлений сотрудничества и установлению новых связей России и Армении на региональном уровне. Девятый форум состоялся в Ереване в сентябре 2022 года. В этом году мероприятие организовано Минэкономразвития РФ и Министерством территориального управления и инфраструктур Армении. Концепция форума предполагает проведение пленарного заседания, работу тематических круглых столов по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

https://ria.ru/20250609/irkutsk-2021773467.html

https://ria.ru/20250609/rets-2021746240.html

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экономика, армения, россия, российский экспортный центр (рэц)