https://ria.ru/20250609/anapa-2021863208.html
Со 2 июня на пляжах Анапы не выявили новых выбросов мазута
Со 2 июня на пляжах Анапы не выявили новых выбросов мазута - РИА Новости, 09.06.2025
Со 2 июня на пляжах Анапы не выявили новых выбросов мазута
Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море со второго июня не выявляют новых выбросов мазута на пляжах Анапы, сообщает оперативный... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:47:00+03:00
2025-06-09T18:47:00+03:00
2025-06-09T18:47:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990589771_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_0d7ddc4d91a24ebaf941a8bd7060bcb6.jpg
КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море со второго июня не выявляют новых выбросов мазута на пляжах Анапы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "Девятого июня новых выбросов мазута на побережье Анапы не обнаружили", - говорится в сообщении. С понедельника по пятницу на прошлой неделе краевые власти отмечали отсутствие повторных выбросов нефтепродуктов. На минувших выходных выбросов нефтепродуктов также не выявляли, подтвердили РИА Новости в отделе оперативной информации по краю. Таким образом, выбросов нефти на побережье Анапы не фиксировалось уже восемь дней подряд. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
https://ria.ru/20250523/anapa-2018660060.html
анапа
краснодарский край
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990589771_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_121795dfdcdf178c441d91d8cea6bbfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, краснодарский край, черное море
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Черное море
Со 2 июня на пляжах Анапы не выявили новых выбросов мазута
В Анапе уже неделю не выявляют новых выбросов мазута на пляжах