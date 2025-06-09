https://ria.ru/20250609/anapa-2021863208.html

Со 2 июня на пляжах Анапы не выявили новых выбросов мазута

Со 2 июня на пляжах Анапы не выявили новых выбросов мазута - РИА Новости, 09.06.2025

Со 2 июня на пляжах Анапы не выявили новых выбросов мазута

Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море со второго июня не выявляют новых выбросов мазута на пляжах Анапы, сообщает оперативный... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:47:00+03:00

2025-06-09T18:47:00+03:00

2025-06-09T18:47:00+03:00

происшествия

анапа

краснодарский край

черное море

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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море со второго июня не выявляют новых выбросов мазута на пляжах Анапы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "Девятого июня новых выбросов мазута на побережье Анапы не обнаружили", - говорится в сообщении. С понедельника по пятницу на прошлой неделе краевые власти отмечали отсутствие повторных выбросов нефтепродуктов. На минувших выходных выбросов нефтепродуктов также не выявляли, подтвердили РИА Новости в отделе оперативной информации по краю. Таким образом, выбросов нефти на побережье Анапы не фиксировалось уже восемь дней подряд. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20250523/anapa-2018660060.html

анапа

краснодарский край

черное море

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происшествия, анапа, краснодарский край, черное море