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Нидерландская журналистка раскритиковала Киев за отказ принять тела военных - РИА Новости, 08.06.2025
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13:25 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/zhurnalistka-2021622827.html
Нидерландская журналистка раскритиковала Киев за отказ принять тела военных
Нидерландская журналистка раскритиковала Киев за отказ принять тела военных - РИА Новости, 08.06.2025
Нидерландская журналистка раскритиковала Киев за отказ принять тела военных
Независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде после осмотра рефрижератора с телами погибших солдат ВСУ назвала отказ украинской стороны принять тела... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T13:25:00+03:00
2025-06-08T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
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владимир мединский
вооруженные силы украины
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде после осмотра рефрижератора с телами погибших солдат ВСУ назвала отказ украинской стороны принять тела преступлением киевского режима. "Это ужасно, на самом деле, это преступление, поэтому что эти солдаты сражались за страну, их отправили воевать на фронт, а теперь их не хотят, по всей видимости, забирать обратно. Мы уже знали, что в Киеве преступный режим, и происходящее это подтверждает", - сказала Ван Дер Энде РИА Новости после осмотра рефрижератора. "Как можно так поступать с семьями?" - добавила она. Журналистка из Нидерландов подчеркнула, что она вместе с рядом европейских коллег пытается донести реальное положение дел до своей аудитории, отметив, что в Нидерландах люди все чаще задают вопросы, почему оказывается поддержка киевскому режиму. Кроме того, Ван Дер Энде акцентировала внимание на открытости России в вопросе обменов и передачи тел. "Я знаю много СМИ, которые покажут кадры с рефрижераторами (в Брянской области - ред.). И скажут, что Украина не хочет их принимать. Уверена, независимые альтернативные СМИ об этом напишут", - рассказал она, добавив, что события, подобные тем, что происходят в Брянской области, убеждают все большее число европейцев следить за альтернативными источниками информации и внимательнее изучать официальную позицию российских властей в украинском конфликте. Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.
https://ria.ru/20250608/rogov-2021622610.html
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нидерланды, россия, украина, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Нидерланды, Россия, Украина, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Нидерландская журналистка раскритиковала Киев за отказ принять тела военных

Журналистка Ван Дер Энде назвала отказ Киева принять тела солдат преступлением

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде после осмотра рефрижератора с телами погибших солдат ВСУ назвала отказ украинской стороны принять тела преступлением киевского режима.
"Это ужасно, на самом деле, это преступление, поэтому что эти солдаты сражались за страну, их отправили воевать на фронт, а теперь их не хотят, по всей видимости, забирать обратно. Мы уже знали, что в Киеве преступный режим, и происходящее это подтверждает", - сказала Ван Дер Энде РИА Новости после осмотра рефрижератора.
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"Как можно так поступать с семьями?" - добавила она.
Журналистка из Нидерландов подчеркнула, что она вместе с рядом европейских коллег пытается донести реальное положение дел до своей аудитории, отметив, что в Нидерландах люди все чаще задают вопросы, почему оказывается поддержка киевскому режиму. Кроме того, Ван Дер Энде акцентировала внимание на открытости России в вопросе обменов и передачи тел.
«
"Я знаю много СМИ, которые покажут кадры с рефрижераторами (в Брянской области - ред.). И скажут, что Украина не хочет их принимать. Уверена, независимые альтернативные СМИ об этом напишут", - рассказал она, добавив, что события, подобные тем, что происходят в Брянской области, убеждают все большее число европейцев следить за альтернативными источниками информации и внимательнее изучать официальную позицию российских властей в украинском конфликте.
Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.
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Специальная военная операция на УкраинеНидерландыРоссияУкраинаВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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