https://ria.ru/20250608/zaporozhe-2021679046.html
В Запорожье прогремели взрывы и слышна стрельба
В Запорожье прогремели взрывы и слышна стрельба - РИА Новости, 08.06.2025
В Запорожье прогремели взрывы и слышна стрельба
Взрывы и стрельба прозвучали в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T22:46:00+03:00
2025-06-08T22:46:00+03:00
2025-06-08T22:46:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Взрывы и стрельба прозвучали в оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Местные жители сообщают о взрывах и стрельбе в Запорожье, которые слышны в различных районах города", - сказал Рогов. По его словам, в городе работает система ПВО ВСУ, которая развернута в плотной жилой застройке, используемой противником как живой щит. "Призываю земляков-запорожцев быть бдительными и находиться в укрытиях. Не подходить к окнам", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Запорожье прогремели взрывы и слышна стрельба
Рогов: в оккупированном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы и слышна стрельба