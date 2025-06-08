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"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:35 08.06.2025 (обновлено: 11:50 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/zapad-2021612450.html
"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 08.06.2025
"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:35:00+03:00
2025-06-08T11:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Песчаное, Ольговка, Нововасильевка, Купянск Харьковской области, Зеленая Долина и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину "Казак", девять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

ВСУ потеряли до 230 военных и три склада в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Песчаное, Ольговка, Нововасильевка, Купянск Харьковской области, Зеленая Долина и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину "Казак", девять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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