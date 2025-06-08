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"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 08.06.2025
"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:35:00+03:00
2025-06-08T11:35:00+03:00
2025-06-08T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Песчаное, Ольговка, Нововасильевка, Купянск Харьковской области, Зеленая Долина и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину "Казак", девять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
ВСУ потеряли до 230 военных и три склада в зоне ответственности "Запада"