https://ria.ru/20250608/zapad-2021612450.html

"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 08.06.2025

"Запад" занял более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:35:00+03:00

2025-06-08T11:35:00+03:00

2025-06-08T11:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Песчаное, Ольговка, Нововасильевка, Купянск Харьковской области, Зеленая Долина и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину "Казак", девять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250608/minoborony-2021611937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины