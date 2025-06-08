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Несколько рейсов из Москвы перенаправили в Нижний Новгород - РИА Новости, 08.06.2025
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18:49 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/vnukovo-2021657746.html
Несколько рейсов из Москвы перенаправили в Нижний Новгород
Несколько рейсов из Москвы перенаправили в Нижний Новгород - РИА Новости, 08.06.2025
Несколько рейсов из Москвы перенаправили в Нижний Новгород
Часть рейсов из Москвы перенаправлены в Нижний Новгород из-за подтопления аэропорта "Внуково", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2025
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нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Часть рейсов из Москвы перенаправлены в Нижний Новгород из-за подтопления аэропорта "Внуково", передает корреспондент РИА Новости. В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту "Внуково" произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. В расписание некоторых рейсов внесены изменения. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС России сообщила, что в Москве ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.
https://ria.ru/20250608/samolet-2021657310.html
россия
москва
нижний новгород
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россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород
Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Нижний Новгород
Несколько рейсов из Москвы перенаправили в Нижний Новгород

Часть рейсов из Москвы перенаправили в Нижний Новгород из-за подтопления Внуково

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Часть рейсов из Москвы перенаправлены в Нижний Новгород из-за подтопления аэропорта "Внуково", передает корреспондент РИА Новости.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту "Внуково" произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. В расписание некоторых рейсов внесены изменения.
Ранее пресс-служба столичного главка МЧС России сообщила, что в Москве ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Три самолета, летевших во Внуково, ушли на запасные аэродромы
Вчера, 18:41
 
РоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижний Новгород
 
 
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