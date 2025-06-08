В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Сумской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в одном из украинских городов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в одном из украинских городов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, в Сумской области воздушная тревога была объявлена в 19.33 мск, в Черниговской – в 20.08, в Харьковской – в 20.21, в Днепропетровской – в 20.22, в Полтавской – в 20.47, в Кировоградской – в 20.47, в Киевской – в 21.21, в Черкасской – в 21.30.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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