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Минобороны рассказало, как Россия планирует возвращать тела военных ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 08.06.2025 (обновлено: 11:29 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/tela-2021609826.html
Минобороны рассказало, как Россия планирует возвращать тела военных ВСУ
Минобороны рассказало, как Россия планирует возвращать тела военных ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
Минобороны рассказало, как Россия планирует возвращать тела военных ВСУ
РФ планирует возвращать Украине тела солдат ВСУ автомобильным и железнодорожным транспортом, сообщил представитель российской переговорной группы... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:13:00+03:00
2025-06-08T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. РФ планирует возвращать Украине тела солдат ВСУ автомобильным и железнодорожным транспортом, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин."Мы готовы вернуть более шести тысяч тел партиями - автомобильный транспорт и железнодорожный транспорт", - сообщил Зорин.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле на переговорах с украинской делегацией, приступила к гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена.Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
https://ria.ru/20250608/minoborony-2021609545.html
https://ria.ru/20250608/pobeda-2021583387.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало, как Россия планирует возвращать тела военных ВСУ

Тела украинских военных планируют возвращать автомобильным и ж/д транспортом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. РФ планирует возвращать Украине тела солдат ВСУ автомобильным и железнодорожным транспортом, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
"Мы готовы вернуть более шести тысяч тел партиями - автомобильный транспорт и железнодорожный транспорт", - сообщил Зорин.
Иностранные журналисты ведут репортажи возле рефрижераторов с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Россия ждет подтверждения от Украины для передачи тел военных
Вчера, 11:12
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле на переговорах с украинской делегацией, приступила к гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена.
Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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