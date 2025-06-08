Минобороны рассказало, как Россия планирует возвращать тела военных ВСУ
Тела украинских военных планируют возвращать автомобильным и ж/д транспортом
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. РФ планирует возвращать Украине тела солдат ВСУ автомобильным и железнодорожным транспортом, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
"Мы готовы вернуть более шести тысяч тел партиями - автомобильный транспорт и железнодорожный транспорт", - сообщил Зорин.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле на переговорах с украинской делегацией, приступила к гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена.
Как сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.