https://ria.ru/20250608/religiya-2021629702.html

Церковь переживет все государства, заявил патриарх Кирилл

Церковь переживет все государства, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 08.06.2025

Церковь переживет все государства, заявил патриарх Кирилл

Церковь переживет все государства и человеческие институты, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T14:39:00+03:00

2025-06-08T14:39:00+03:00

2025-06-08T14:40:00+03:00

религия

русская православная церковь

общество

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Церковь переживет все государства и человеческие институты, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Церковь – это единственная институция, которая доживет до второго и страшного пришествия Господа. Все будет изменено: ни государств не будет, не будет ни политических сил, не будет никаких человеческих институций, а Церковь, созданная Господом, встретит пришествие Спасителя", – сказал патриарх в проповеди после литургии в Троице-Сергиевой лавре в праздник Троицы. Троица – один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. Согласно церковному преданию, в этот день на апостолов, через 49 дней после воскресения Иисуса Христа, сошёл Святой дух, после чего они вышли на проповедь его слова человечеству. В 2025 году праздник отмечается 8 июня.

https://ria.ru/20250604/papa-2020965240.html

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русская православная церковь, общество, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)