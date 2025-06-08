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Российские БПЛА уничтожают украинские системы РЭБ в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:03 08.06.2025 (обновлено: 09:19 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/razvedchiki-2021594157.html
Российские БПЛА уничтожают украинские системы РЭБ в Запорожской области
Российские БПЛА уничтожают украинские системы РЭБ в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2025
Российские БПЛА уничтожают украинские системы РЭБ в Запорожской области
Операторы 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России приступили к уничтожению систем РЭБ украинских... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T09:03:00+03:00
2025-06-08T09:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
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ТОКМАК, 8 июн – РИА Новости. Операторы 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России приступили к уничтожению систем РЭБ украинских боевиков в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Грибник". Ранее РИА Новости сообщали, что подразделение смогло пройти систему РЭБ украинских боевиков в районе города Орехов, после чего операторы совершили налет на военную технику противника в глубоком тылу в Запорожском районе. "Наш акцент в последнее время смещен на поражение пунктов РЭБа. Большая часть выносов (антенны – ред.) и станций РЭБ на участке нашей дивизии поражено именно дронами на аналоговом управлении. В первую очередь - это оперативность технических решений, во вторую очередь – это мастерство пилотов. Парадокс данной ситуации именно в том, что эти станции РЭБ должны пресекать движение наших "птиц" на аналоговом радиосигнале. Было выявлено, что оптоволокном их бить нерационально. Под оптоволокно есть более стоящие цели", - рассказал "Грибник". Он отметил, что противник пытается создать на линии боевого соприкосновения, в зоне ответственности 42-й дивизии, так называемую "серую зону", делая упор на активность ударных БПЛА, которые значительно затрудняют присутствие техники и живой силы. Благодаря атакам на точки радиоэлектронной борьбы и систем радиоэлектронной разведки противника, российским разведчикам удалось сорвать эти планы. "Противник пытается воплотить в жизнь тактику "kill zone", это большая серая зона, по которой затрудняется перемещение техники, так и личного состава. Противник делает упор на формирование серой зоны при помощи БПЛА, в основном это FPV-камикадзе. Но противник недооценил важность РЭБа при формировании "серых зон", - сказал он.
https://ria.ru/20250607/udary-2021500937.html
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96
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353
60
Уничтожение украинских систем РЭБ в районе Орехова в Запорожской области
Операторы 417-го отдельного разведбатальона 42-й дивизии группировки "Днепр" ВС России приступили к уничтожению украинских систем РЭБ в районе Орехова в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Грибник". Было выявлено, что оптоволокном их бить нерационально. Под оптоволокно есть более стоящие цели.
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россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Российские БПЛА уничтожают украинские системы РЭБ в Запорожской области

Военные "Днепра" беспилотниками уничтожают украинские системы РЭБ в Запорожье

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ТОКМАК, 8 июн – РИА Новости. Операторы 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России приступили к уничтожению систем РЭБ украинских боевиков в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Грибник".
Ранее РИА Новости сообщали, что подразделение смогло пройти систему РЭБ украинских боевиков в районе города Орехов, после чего операторы совершили налет на военную технику противника в глубоком тылу в Запорожском районе.
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7 июня, 13:31
"Наш акцент в последнее время смещен на поражение пунктов РЭБа. Большая часть выносов (антенны – ред.) и станций РЭБ на участке нашей дивизии поражено именно дронами на аналоговом управлении. В первую очередь - это оперативность технических решений, во вторую очередь – это мастерство пилотов. Парадокс данной ситуации именно в том, что эти станции РЭБ должны пресекать движение наших "птиц" на аналоговом радиосигнале. Было выявлено, что оптоволокном их бить нерационально. Под оптоволокно есть более стоящие цели", - рассказал "Грибник".
Он отметил, что противник пытается создать на линии боевого соприкосновения, в зоне ответственности 42-й дивизии, так называемую "серую зону", делая упор на активность ударных БПЛА, которые значительно затрудняют присутствие техники и живой силы. Благодаря атакам на точки радиоэлектронной борьбы и систем радиоэлектронной разведки противника, российским разведчикам удалось сорвать эти планы.
"Противник пытается воплотить в жизнь тактику "kill zone", это большая серая зона, по которой затрудняется перемещение техники, так и личного состава. Противник делает упор на формирование серой зоны при помощи БПЛА, в основном это FPV-камикадзе. Но противник недооценил важность РЭБа при формировании "серых зон", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская область
 
 
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