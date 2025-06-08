https://ria.ru/20250608/razvedchiki-2021594157.html

Российские БПЛА уничтожают украинские системы РЭБ в Запорожской области

Российские БПЛА уничтожают украинские системы РЭБ в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2025

Российские БПЛА уничтожают украинские системы РЭБ в Запорожской области

Операторы 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России приступили к уничтожению систем РЭБ украинских... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T09:03:00+03:00

2025-06-08T09:03:00+03:00

2025-06-08T09:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021594715_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98da7742a568b65e61f30cbe16ea611a.jpg

ТОКМАК, 8 июн – РИА Новости. Операторы 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России приступили к уничтожению систем РЭБ украинских боевиков в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Грибник". Ранее РИА Новости сообщали, что подразделение смогло пройти систему РЭБ украинских боевиков в районе города Орехов, после чего операторы совершили налет на военную технику противника в глубоком тылу в Запорожском районе. "Наш акцент в последнее время смещен на поражение пунктов РЭБа. Большая часть выносов (антенны – ред.) и станций РЭБ на участке нашей дивизии поражено именно дронами на аналоговом управлении. В первую очередь - это оперативность технических решений, во вторую очередь – это мастерство пилотов. Парадокс данной ситуации именно в том, что эти станции РЭБ должны пресекать движение наших "птиц" на аналоговом радиосигнале. Было выявлено, что оптоволокном их бить нерационально. Под оптоволокно есть более стоящие цели", - рассказал "Грибник". Он отметил, что противник пытается создать на линии боевого соприкосновения, в зоне ответственности 42-й дивизии, так называемую "серую зону", делая упор на активность ударных БПЛА, которые значительно затрудняют присутствие техники и живой силы. Благодаря атакам на точки радиоэлектронной борьбы и систем радиоэлектронной разведки противника, российским разведчикам удалось сорвать эти планы. "Противник пытается воплотить в жизнь тактику "kill zone", это большая серая зона, по которой затрудняется перемещение техники, так и личного состава. Противник делает упор на формирование серой зоны при помощи БПЛА, в основном это FPV-камикадзе. Но противник недооценил важность РЭБа при формировании "серых зон", - сказал он.

https://ria.ru/20250607/udary-2021500937.html

https://ria.ru/20250608/minoborony-2021586139.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение украинских систем РЭБ в районе Орехова в Запорожской области Операторы 417-го отдельного разведбатальона 42-й дивизии группировки "Днепр" ВС России приступили к уничтожению украинских систем РЭБ в районе Орехова в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Грибник". Было выявлено, что оптоволокном их бить нерационально. Под оптоволокно есть более стоящие цели. 2025-06-08T09:03 true PT1M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область