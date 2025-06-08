https://ria.ru/20250608/razrabotki-2021625006.html

Компании ОЭЗ "Технополис Москва" представили свои разработки на выставке

Компании ОЭЗ "Технополис Москва" представили свои разработки на выставке - РИА Новости, 08.06.2025

Компании ОЭЗ "Технополис Москва" представили свои разработки на выставке

Компании из столичной особой экономической зоны продемонстрировали свои разработки на выставке "Металлобработка-2025", сообщил министр правительства Москвы,... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T14:00:00+03:00

2025-06-08T14:00:00+03:00

2025-06-08T14:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Компании из столичной особой экономической зоны продемонстрировали свои разработки на выставке "Металлобработка-2025", сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Развитие отечественного станкостроения — одна из ключевых задач российской промышленности, от успешной реализации которой во многом зависит укрепление технологического суверенитета страны. Важную роль в этом процессе играют предприятия столичной особой экономической зоны, которые при поддержке города активно развивают высокотехнологичные производства, внедряют инновационные решения, участвуют в крупных отраслевых выставках, выстраивают промышленную кооперацию и партнерские отношения с другими компаниями и образовательными учреждениями", - приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Он добавил, что в рамках 25-й международной выставки "Металлобработка-2025" одно из предприятий московской ОЭЗ заключило соглашение о сотрудничестве с российской технологической компанией и университетом "Иннополис" на поставку обучающих робототехнических комплексов.Предприятие "Технорэд" намерено сотрудничать с "Яндекс Роботикс", а также в рамках еще одного подписанного соглашения начнет поставлять в "Иннополис" линейку современных образовательных робототехнических комплексов."Это стратегическое партнерство позволяет нам вывести подготовку кадров для промышленности на качественно новый уровень. Образовательные роботехнические ячейки — это не просто учебное оборудование, а точные копии реальных производственных решений, благодаря которым студенты российских вузов смогут осваивать актуальные технологии прямо в аудиториях, а предприятия в итоге получат специалистов, готовых к работе с первого дня", - отметил директор университета "Иннополис" Искандер Бариев."Технорэд" и "Яндекс Роботикс" в рамках кооперации представили на выставке совместную разработку – универсальную платформу для управления роботами, предназначенную для повышения эффективности производственных и логистических процессов.Кроме того, предприятие "Технорэд" совместно с компанией "Лассард" продемонстрировали автоматическую систему выгрузки заготовок на станке лазерной резки с последующей загрузкой в листогибочный пресс. Комплекс на базе робота-манипулятора объединяет процессы лазерной резки и гибки листового металла, автоматизируя производственную цепочку. Решение позволяет обслуживать два станка одновременно и поддерживает все виды листогибочных прессов.Еще одно совместное решение двух компаний, представленное на выставке, предназначено для роботизированной маркировки изделий на металлической поверхности. Благодаря мобильной системе крепления и простому процессу программирования комплекс легко адаптируется под любые задачи гравировки и маркировки – от единичных до серийных заказов. Помимо этого, на стенде была показана учебная сварочная лазерная система.Компания "Лассард" показала на выставке пятикоординатный станок для высокоточной лазерной сварки и резки габаритных листовых материалов. Эта разработка задает новые стандарты в производстве сложных деталей. Также на стенде предприятия можно было увидеть станок для резки с мощностью лазера до 20 киловатт, высокоскоростной станок для работы с крупными листовыми материалами и станок для обработки латуни, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов, золота и других материалов.Компания-резидент ОЭЗ Москвы "Аддитивный Инжиниринг", разрабатывающая 3D-решения для металлургической отрасли, продемонстрировала инновационные разработки, направленные на масштабирование и оптимизацию производственных процессов предприятий. В частности, компания поставляет 3D-принтеры для печати песчаных форм для литья металлов. Технология значительно сокращает время подготовки форм, снижает материальные затраты и повышает точность литья. Всего в активе компании — парк из 18 промышленных 3D-принтеров, с помощью которых можно оперативно решать широкий спектр производственных задач.Еще одна разработка, которая была продемонстрирована на выставке, востребована при производстве крупногабаритных, несерийных металлических конструкций. Автоматическая генерация и коррекция траектории сварки на базе анализа 3D-модели изделия минимизирует влияние человеческого фактора и обеспечивает высокое качество шва. Комплекс отличается простым механизмом управления и поддерживает различные варианты исполнения для оптимизации задач сварки.На стенде предприятия "НТЦ Приводная Техника" гости выставки увидели высокоточные редукторы, преобразователи частоты и механические приводы. Кроме этого, участники смогли протестировать на интерактивных панелях продукцию компании.

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https://ria.ru/20250607/liksutov-2021508726.html

https://ria.ru/20250607/odezhda-2021492179.html

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москва, анатолий гарбузов