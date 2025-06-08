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День Святой Троицы или Пятидесятница

День Святой Троицы или Пятидесятница - РИА Новости, 08.06.2025

День Святой Троицы или Пятидесятница

День Святой Троицы – один из 12-ти главных (двунадесятых) христианских праздников после Пасхи. Его также называют Троица, Сошествие Святого Духа или... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T00:43:00+03:00

2025-06-08T00:43:00+03:00

2025-06-08T00:43:00+03:00

справки

сергий радонежский

религиозные праздники

день святой троицы

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День Святой Троицы – один из 12-ти главных (двунадесятых) христианских праздников после Пасхи. Его также называют Троица, Сошествие Святого Духа или Пятидесятница. В этот день церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов. Оно произошло спустя десять дней после Вознесения Христова, когда на горе Елеонской он во плоти вознесся на небо. Это событие описано в одной из книг Нового Завета – Деяниях святых апостолов. Праздник Святой Троицы отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому его еще называют Пятидесятницей. Это двойное название – свидетельство ветхозаветных истоков праздника. В Израиле в день Пятидесятницы (Шавуот) вспоминают дарование еврейскому народу Закона (Торы). А у христиан это праздник нового завета Бога с людьми.Так как дата праздника Троицы высчитывается на 50-й день после Пасхи, ежегодно он выпадает на разные числа, но всегда на воскресенье. В 2025 году День Святой Троицы приходится на 8 июня.Согласно Новому Завету, в десятый день после Вознесения, в день иудейского праздника первой жатвы, когда ученики Иисуса и Дева Мария находились в Сионской горнице, в третьем часу дня послышался сильный шум, как во время бури. В воздухе появились яркие трепещущие языки огня. Это был огонь не вещественный – он был одной природы с благодатным огнем, который ежегодно сходит в Иерусалиме на Пасху, он светил, не обжигая. Носясь над головами апостолов, языки огня опустились на них и опочили. Тут же, вместе с внешним явлением произошло и внутреннее, совершившееся в душах: "исполнишася вси Духа Свята". И Богоматерь, и апостолы ощутили в тот миг необыкновенную силу, действующую в них. Просто и непосредственно им был дан свыше новый благодатный дар – они заговорили на разных языках, которых не знали прежде. Так апостолы получили возможность проповедовать веру Христову в разных уголках мира. Именно поэтому день Святой Троицы считается днем рождения Церкви. Праздник Святой Троицы был установлен в конце IV века, после того как в 381 году на церковном соборе в Константинополе был официально принят догмат о Троице – триипостасном Боге: Бог един в трех лицах и тайна эта непостижима для человека, но суть Триединства была явлена людям в этот день.На Руси Святую Пятидесятницу стали отмечать не в первые годы после крещения Руси, а спустя почти 300 лет, в XIV веке, при преподобном Сергии Радонежском.В царской Руси в Троицын день государь выходил к народу. "Явление" царя было обставлено по особому уставу. На нем было "царское платно" (порфира), "становой кафтан", корона, бармы (широкий украшенный воротник), наперсный крест и перевязь, в руке – царский жезл, на ногах – башмаки с жемчугом и камнями. Царя поддерживали двое стольников. Во время следования царя к обедне свита царская свита шла рядом: люди меньших чинов – впереди, а бояре и окольничие – сзади государя. Процессия входила в Успенский собор. Впереди шествия стольники несли на ковре пук цветов ("веник") и "лист" (древесный, без стебельков). Царский выход возвещался звоном с колокольни Ивана Великого. Он прекращался, когда государь вступал на свое царское место. Начиналась праздничная служба. По ее окончании служители храма подносили царю на ковре древесный лист, присланный патриархом. Выходил царь из собора прежним торжественным выходом. На Троицу в православных храмах совершается одна из самых красивых служб в году. Церкви украшают ветками березы, цветами, пол устилают свежескошенной травой. Цвет облачений священнослужителей – зеленый: в этот день вспоминают также явление Святой Троицы Аврааму у Мамврийского дуба, поэтому храмы украшают зеленью.После Божественной литургии на Троицу совершается особая вечерня с чтением коленопреклоненных молитв: священник читает молитвы, стоя на коленях в Царских вратах, лицом к верующим, прихожане также встают на колени – впервые после Пасхи. В День Святой Троицы нет поста, как и всю следующую неделю (отменяются посты по средам и пятницам). Славяне называли Троицу Троицыным днем, а еще – Троица-Богородица, Венки, Веношник, День березки. Нередко "Троицей" именовали весь временной промежуток от Семика до Духова дня, то есть Дня Святого Духа, который Церковь отмечает в понедельник после Троицы.К празднику хозяйки традиционно мыли и убирали дом и двор, отцы семейств и сыновья косили траву в полях. Пекли пироги и караваи, завивали венки из березы и цветов, ходили в гости. Парни и девушки гуляли в лесах и на лугах, причем девушки специально шили к празднику наряды. Головы украшали венками из цветов или головными уборами, вышитыми золотыми нитями.В некоторых областях на каждый день троицкого цикла полагалось особое платье: в Троицкую родительскую субботу надевали красные рубахи, в воскресенье – белые из бабушкиных сундуков, в понедельник, Духов день, – сшитые из фабричной ткани.Троицкие гулянья знаменовали переход от весны к лету. К Троице, как правило, заканчивались все весенние сельскохозяйственные работы.Троица также считалась днем, после которого начинались покосы. До Троицы косить запрещалось: "После Троицы Бог разрешит косить".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, сергий радонежский, религиозные праздники, день святой троицы