https://ria.ru/20250608/pozhar-2021645285.html

В Мелитополе потушили пожар на промышленном предприятии

В Мелитополе потушили пожар на промышленном предприятии - РИА Новости, 08.06.2025

В Мелитополе потушили пожар на промышленном предприятии

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на недействующем промышленном предприятии в Мелитополе, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T16:24:00+03:00

2025-06-08T16:24:00+03:00

2025-06-08T16:24:00+03:00

происшествия

мелитополь

россия

запорожская область

евгений балицкий

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на недействующем промышленном предприятии в Мелитополе, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе произошло возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий. "Горела кровля площадью 1000 "квадратов". Пожарные расчеты работали по повышенному рангу. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на жилые дома", - говорится в сообщении ведомства. Как отмечают спасатели, в ликвидации пожара были задействованы 41 сотрудник пожарной службы и 13 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

https://ria.ru/20250608/mahachkala-2021617216.html

мелитополь

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мелитополь, россия, запорожская область, евгений балицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)