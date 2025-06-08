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В Мелитополе потушили пожар на промышленном предприятии - РИА Новости, 08.06.2025
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16:24 08.06.2025
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В Мелитополе потушили пожар на промышленном предприятии
В Мелитополе потушили пожар на промышленном предприятии - РИА Новости, 08.06.2025
В Мелитополе потушили пожар на промышленном предприятии
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на недействующем промышленном предприятии в Мелитополе, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:24:00+03:00
2025-06-08T16:24:00+03:00
происшествия
мелитополь
россия
запорожская область
евгений балицкий
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на недействующем промышленном предприятии в Мелитополе, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе произошло возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий. "Горела кровля площадью 1000 "квадратов". Пожарные расчеты работали по повышенному рангу. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на жилые дома", - говорится в сообщении ведомства. Как отмечают спасатели, в ликвидации пожара были задействованы 41 сотрудник пожарной службы и 13 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
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мелитополь
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происшествия, мелитополь, россия, запорожская область, евгений балицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мелитополь, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мелитополе потушили пожар на промышленном предприятии

В Мелитополе потушили крупный пожар на недействующем промышленном предприятии

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramВозгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий в Мелитополе
Возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий в Мелитополе
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на недействующем промышленном предприятии в Мелитополе, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе произошло возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий.
«
"Горела кровля площадью 1000 "квадратов". Пожарные расчеты работали по повышенному рангу. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на жилые дома", - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечают спасатели, в ликвидации пожара были задействованы 41 сотрудник пожарной службы и 13 единиц техники.
Причины возгорания устанавливаются.
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ПроисшествияМелитопольРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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