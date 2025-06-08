https://ria.ru/20250608/pozhar-2021645285.html
В Мелитополе потушили пожар на промышленном предприятии
В Мелитополе потушили пожар на промышленном предприятии - РИА Новости, 08.06.2025
В Мелитополе потушили пожар на промышленном предприятии
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на недействующем промышленном предприятии в Мелитополе, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T16:24:00+03:00
2025-06-08T16:24:00+03:00
2025-06-08T16:24:00+03:00
происшествия
мелитополь
россия
запорожская область
евгений балицкий
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021618334_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_43c99484983e8b152a0baaead17c1597.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на недействующем промышленном предприятии в Мелитополе, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе произошло возгорание в производственном цехе одного из промышленных предприятий. "Горела кровля площадью 1000 "квадратов". Пожарные расчеты работали по повышенному рангу. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на жилые дома", - говорится в сообщении ведомства. Как отмечают спасатели, в ликвидации пожара были задействованы 41 сотрудник пожарной службы и 13 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
https://ria.ru/20250608/mahachkala-2021617216.html
мелитополь
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021618334_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b390719f250cdcc715fc2800e560628c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мелитополь, россия, запорожская область, евгений балицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мелитополь, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мелитополе потушили пожар на промышленном предприятии
В Мелитополе потушили крупный пожар на недействующем промышленном предприятии