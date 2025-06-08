https://ria.ru/20250608/politico-2021587378.html

"Большой ущерб": в США спрогнозировали судьбу новых санкций против России

"Большой ущерб": в США спрогнозировали судьбу новых санкций против России - РИА Новости, 08.06.2025

"Большой ущерб": в США спрогнозировали судьбу новых санкций против России

Представленный проект об ужесточении санкций против России, скорее всего значительно смягчат, пишет издание Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T05:47:00+03:00

2025-06-08T05:47:00+03:00

2025-06-08T05:47:00+03:00

россия

сша

москва

дональд трамп

politico

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Представленный проект об ужесточении санкций против России, скорее всего значительно смягчат, пишет издание Politico со ссылкой на источники.По их словам, огромные пошлины в 500%, предусмотренные в предложении сенатора-республиканца Линдси Грэма*, просто уничтожат торговые связи самих США."Пятисотпроцентный тариф, по сути, является жестким разрывом связей (Соединенных Штатов с крупнейшими экономиками мира. — Прим. ред.)", — предупредил управляющий директор исследовательской компании Clear View Energy Partners Кевин Бук.Грэм*, пишет издание, уже признал это, предложив широкие исключения для стран, поддерживающих Украину.При этом странам, которые затронет данный законопроект, будет очень сложно моментально отказаться от покупки энергоносителей из России. США, которые сами зависят от импорта обогащенного урана для своих ядерных реакторов, могут нарушать возможный санкционный режим, поясняет Politico."Это нанесет большой ущерб американцам", — сказал старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Эдвард Фишман.В субботу агентство Bloomberg писало, что сенаторы США не готовы принять законопроект сенатора Линдси Грэма* о новых санкциях против России без одобрения со стороны президента Дональда Трампа. Документ предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкций в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.В пятницу The Wall Street Journal сообщала, что Белый дом добивается от Грэма* ослабления законопроекта. По данным издания, в администрации Трампа опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам американского лидера наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт.В сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов с обеих сторон. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам поддерживает жесткие меры против России.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

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https://ria.ru/20250608/pobeda-2021583387.html

https://ria.ru/20250607/ritter-2021460463.html

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россия, сша, москва, дональд трамп, politico, санкции в отношении россии