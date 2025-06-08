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Более 200 паломникам в Румынии потребовалась медицинская помощь - РИА Новости, 08.06.2025
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Религия
 
19:13 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/palomniki-2021659767.html
Более 200 паломникам в Румынии потребовалась медицинская помощь
Более 200 паломникам в Румынии потребовалась медицинская помощь - РИА Новости, 08.06.2025
Более 200 паломникам в Румынии потребовалась медицинская помощь
Более 200 человек, принимавшим участие в паломничестве по случаю католической Пятидесятницы в румынском уезде Харгита, потребовалась помощь врачей, сообщает... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T19:13:00+03:00
2025-06-08T19:13:00+03:00
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Более 200 человек, принимавшим участие в паломничестве по случаю католической Пятидесятницы в румынском уезде Харгита, потребовалась помощь врачей, сообщает агентство Agerpres. "В ходе паломничества по случаю католической Пятидесятницы в Шумулеу-Чук медицинская помощь потребовалась 201 человеку. Число паломников с медицинскими проблемами, которым требовалась помощь, почти вдвое превысило показатель предыдущих лет. Врачи объяснили это жарой в 34 градуса Цельсия", - сообщает агентство. Медики отметили, что из-за высокой температуры 28 человек потеряли сознание и нуждались во вмешательстве медицинских бригад. Одну из женщин пришлось реанимировать из-за остановки сердца и дыхания, она была доставлена в ближайшую больницу. Медицинская помощь была оказана в 22 случаях гипертонии, 15 случаях легких травм и 13 случаях укусов клещей. Помощь также требовалась паломникам, страдавшим от различных аллергий, желудочных или почечных колик, желудочно-кишечных заболеваний, головных болей или солнечных ударов. Из общего числа паломников, которым потребовалось вмешательство медицинских бригад, 11 человек оказались иностранцами - 10 граждан Венгрии и 1 гражданин Словакии. В этом году в Румынии по оценкам мэрии города Меркуря-Чук в традиционном католическом паломничестве приняли участие около 335 тысяч человек.
https://ria.ru/20250420/paskha-2012334480.html
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в мире, венгрия, словакия, румыния, римско-католическая церковь
Религия, В мире, Венгрия, Словакия, Румыния, Римско-католическая церковь
Более 200 паломникам в Румынии потребовалась медицинская помощь

Agerpres: более 200 паломникам в Румынии потребовалась помощь врачей из-за жары

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкРаспятие в католическом храме
Распятие в католическом храме - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Александр Патрин
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КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Более 200 человек, принимавшим участие в паломничестве по случаю католической Пятидесятницы в румынском уезде Харгита, потребовалась помощь врачей, сообщает агентство Agerpres.
«
"В ходе паломничества по случаю католической Пятидесятницы в Шумулеу-Чук медицинская помощь потребовалась 201 человеку. Число паломников с медицинскими проблемами, которым требовалась помощь, почти вдвое превысило показатель предыдущих лет. Врачи объяснили это жарой в 34 градуса Цельсия", - сообщает агентство.
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Медики отметили, что из-за высокой температуры 28 человек потеряли сознание и нуждались во вмешательстве медицинских бригад. Одну из женщин пришлось реанимировать из-за остановки сердца и дыхания, она была доставлена в ближайшую больницу. Медицинская помощь была оказана в 22 случаях гипертонии, 15 случаях легких травм и 13 случаях укусов клещей. Помощь также требовалась паломникам, страдавшим от различных аллергий, желудочных или почечных колик, желудочно-кишечных заболеваний, головных болей или солнечных ударов.
Из общего числа паломников, которым потребовалось вмешательство медицинских бригад, 11 человек оказались иностранцами - 10 граждан Венгрии и 1 гражданин Словакии.
В этом году в Румынии по оценкам мэрии города Меркуря-Чук в традиционном католическом паломничестве приняли участие около 335 тысяч человек.
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