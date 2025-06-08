https://ria.ru/20250608/opasnost-2021632762.html
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
Ракетная и авиационная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:04:00+03:00
2025-06-08T15:04:00+03:00
2025-06-08T15:04:00+03:00
безопасность
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 8 июн – РИА Новости. Ракетная и авиационная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! В Краснодарском крае объявлен сигнал "Отбой ракетной опасности!" … Внимание! В Краснодарском крае объявлен сигнал "Отбой авиационной опасности!" - говорится в сообщениях. Ракетная опасность на территории Краснодарского края продлилась чуть больше часа.
https://ria.ru/20250608/opasnost-2021630225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
В Краснодарском крае отменили ракетную и авиационную опасность