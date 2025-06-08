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В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025
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14:44 08.06.2025 (обновлено: 14:48 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/opasnost-2021630225.html
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетная опасность, объявленная в четвертый раз за воскресенье в Крыму, отменена, она продлилась 25 минут, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:44:00+03:00
2025-06-08T14:48:00+03:00
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Ракетная опасность, объявленная в четвертый раз за воскресенье в Крыму, отменена, она продлилась 25 минут, сообщается в приложении МЧС России."Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении.Предупреждение длилось 25 минут. Также в республике отменили предупреждение о беспилотной и авиационной опасности.В Крыму за воскресенье до этого трижды поступал сигнал о ракетной опасности. В общей сложности предупреждения действовали около часа.
https://ria.ru/20250608/opasnost-2021623010.html
республика крым
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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Крыму отменили ракетную опасность

В Крыму отменили четвертую за день ракетную опасность

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Ракетная опасность, объявленная в четвертый раз за воскресенье в Крыму, отменена, она продлилась 25 минут, сообщается в приложении МЧС России.
"Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении.
Предупреждение длилось 25 минут. Также в республике отменили предупреждение о беспилотной и авиационной опасности.
В Крыму за воскресенье до этого трижды поступал сигнал о ракетной опасности. В общей сложности предупреждения действовали около часа.
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Республика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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